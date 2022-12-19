МИД: РФ не отказывается от контактов с США на разных уровнях, но нужно встречное движение

В ведомстве указали, что Москва заинтересована в снижении напряженности и достижении договоренностей о принципах мирного сосуществования на основе строгой взаимности.

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Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что Москва открыта к диалогу с Вашингтоном на разных уровнях, однако даже для самого малого прогресса необходимо встречное движение.

Захарова подчеркнула, что Россия заинтересована в снижении напряженности и достижении договоренностей о принципах мирного сосуществования на основе строгой взаимности.

«От общения с США на различных уровнях не отказываемся, но для хотя бы минимального прогресса необходимо встречное движение, требующее политической воли, незашоренности мышления и готовности договариваться по-честному, без двойного дна. А это как раз то, что напрочь отсутствует сейчас в Вашингтоне», - говорится в комментарии дипломата, опубликованном на сайте ведомства.

Ранее посол России в США Анатолий Антонов рассказал о главном принципе политики Вашингтона в отношении Москвы.