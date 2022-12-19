В ФСБ РФ сообщили, что украинский агент в Крыму осужден за госизмену

Россиянин собирал и передавал информацию о деятельности Черноморского флота по заданию Украины в 2020-2021 годах.

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Федеральная служба безопасности России (ФСБ) сообщила, что украинский агент, который осуществлял шпионаж за Черноморским флотом в 2020-2021 годах, осужден по статье о государственной измене. Обвиняемый получил 12 лет колонии строгого режима.

«Вступил в законную силу приговор Севастопольского городского суда в отношении гражданина России Петрушина Евгения Вадимовича, признанного виновным в совершении государственной измены. Он приговорен к 12 годам исправительной колонии строгого режима, штрафу в 100 тысяч рублей и ограничению свободы на один год», - говорится в сообщении ведомства.

По данным ФСБ, россиянин собирал и передавал информацию о деятельности Черноморского флота по заданию Главного управления разведки Министерства обороны Украины в 2020-2021 годах.

Ранее ФСБ задержала в аэропорту Красноярска мужчину, который пытался вступить в ряды украинских боевиков. Против него возбудили уголовное дело о покушении на государственную измену.