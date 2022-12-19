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Совершенствование «стратегов»: еще один модернизированный Ту-160М совершил первый полет

10:34 19.12.2022
Летчики выполнили маневры, позволяющие проверить устойчивость и управляемость самолета в воздухе.
Совершенствование «стратегов»: еще один модернизированный Ту-160М совершил первый полет
© Фото: ОАК
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Еще один модернизированный бомбардировщик-ракетоносец Ту-160М поднялся в воздух в этом месяце, сообщает Объединенная авиастроительная корпорация.

Экипаж летчиков выполнил маневры, позволяющие проверить устойчивость и управляемость самолета в воздухе, работоспособность самолетных систем и двигателей, а также бортового радиоэлектронного оборудования.

Ранее сообщалось, что программа воспроизводства самолетов Ту-160 в модернизированном облике была развернута по решению президента России Владимира Путина.

Бомбардировщик Ту-160 способен нести на борту до 12 ракет с ядерной боеголовкой. Дальность действия этих ракет - до 3 500 км, а значит, ему не нужно заходить в зону действия ПВО, чтобы нанести удар.

В случае необходимости самолет способен и прорывать ПВО: изменяемая геометрия крыльев позволяет ему совершать перелет на дальность в 13 950 км и развивать скорость до 2 200 км/ч. Вкупе с рабочим потолком в 21 765 м это делает Ту-160 крайне сложной мишенью.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов

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