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Росавиация продлила до 9 декабря ограничение на полеты в 11 аэропортов

09:00 01.12.2022
Ведомство порекомендовало авиакомпаниям организовать перевозку пассажиров по альтернативным маршрутам.
Росавиация продлила до 9 декабря ограничение на полеты в 11 аэропортов
© Фото: McPHOTOM. Gann, www.imago-im, GlobalLookPress
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Росавиация продлила режим временного ограничения полетов в 11 российских аэропортов на юге и в центральной части страны до 9 декабря 2022 года. Авиакомпаниям рекомендовали организовать перевозку по альтернативным маршрутам, используя аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы.

«Временно ограничены полеты в аэропорты Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста», - говорится в сообщении ведомства.

Остальные российские аэропорты работают в штатном режиме. Обо всех изменениях в расписании их работы рекомендуется узнавать на официальных ресурсах.

Экспертное мнение и аналитика
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