Авиабомба-биплан: в России созданы уникальные рули для корректируемых боеприпасов

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В России существует уникальный рулевой привод для корректируемых авиационных бомб. Его особая конструкция позволяет перенаправлять потоки воздуха при падении бомбы, что позволяет проще поворачивать рули и расходовать на это меньше энергии. Об этом в эфире «Военной приемки» рассказал главный конструктор направления авиационных средств поражения ГНПП «Регион» Алексей Козырев.

«Особенность (рулевого привода) заключается в том, что рули двигает воздух набегающего потока. При сбросе изделия срываются заглушки и воздух попадает в трубку. Из трубки, в зависимости от положения золотника, он может попадать в левую или правую плоскость внутри стабилизатора. Такая конструкция позволяет экономить электрическую энергию, которая используется в бомбе. То есть практически без лишней затраты энергии рули двигаются вправо и влево, соответственно, идет управление изделием», - объяснил Козырев.

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