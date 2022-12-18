ОПК ОПК ОПК

Авиабомба-биплан: в России созданы уникальные рули для корректируемых боеприпасов

Владимир Расходчиков
16:33 18.12.2022
Особая конструкция руля у отечественных корректируемых авиабомб позволяет экономить электричество при ее маневрах.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
Читайте нас на:

В России существует уникальный рулевой привод для корректируемых авиационных бомб. Его особая конструкция позволяет перенаправлять потоки воздуха при падении бомбы, что позволяет проще поворачивать рули и расходовать на это меньше энергии. Об этом в эфире «Военной приемки» рассказал главный конструктор направления авиационных средств поражения ГНПП «Регион» Алексей Козырев.

«Особенность (рулевого привода) заключается в том, что рули двигает воздух набегающего потока. При сбросе изделия срываются заглушки и воздух попадает в трубку. Из трубки, в зависимости от положения золотника, он может попадать в левую или правую плоскость внутри стабилизатора. Такая конструкция позволяет экономить электрическую энергию, которая используется в бомбе. То есть практически без лишней затраты энергии рули двигаются вправо и влево, соответственно, идет управление изделием», - объяснил Козырев.

Смотрите новый выпуск программы «Военная приемка. КАБы. Искусство управлять гравитацией» на сайте телеканала «Звезда», а также в приложении SMART.TV. Вы увидите корректируемые авиабомбы, которые впервые покажут по ТВ. А также узнаете, как они создаются, для чего им фотообъектив, и почему они имеют морское происхождение?

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
17:14 В стране и мире
Видео
Из-за снега обрушилась крыша ярмарки выходного дня в Москве
16:58 В стране и мире
Кулемзин: украинские боевики ударили по Донецку из РЗСО «Град»
16:47 В стране и мире
В Испании перехватили подозрительную посылку, отправленную консульству Украины
16:06 В стране и мире
CNN: в Киеве раскритиковали FIFA за отказ показывать обращение Зеленского перед финалом ЧМ-2022
05:01 Армия
Видео
Шойгу проверил позиции группировки войск в зоне СВО и пообщался с военнослужащими
Популярное
Видео
Шойгу проверил позиции группировки войск в зоне СВО и пообщался с военнослужащими
Видео
Путин о Евросоюзе: как еще поступают с теми, кто позволяет вытирать о себя ноги?
Кэмерон нанял эксперта, чтобы доказать неизбежность смерти Джека в «Титанике»
В Пентагоне рассказали, удалось ли найти доказательства пребывания инопланетян на Земле
Видео
В осколках, воде и рыбах: видео разбившегося огромного аквариума в отеле в Берлине
Видео
Крикалев: есть угроза, что экипаж «Союза» придется возвращать другим кораблем
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.