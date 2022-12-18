Конструктор объяснил наличие в бомбе крыльев и баллона с газом

Авиабомба К08БЭ может быть запущена с высоты в 14 километров, что позволяет ей планировать до далеко расположенной цели.

© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Российская корректируемая авиационная бомба К08БЭ может спланировать на цель благодаря уникальной конструкции крыльев и рулям, использующим сжатый газ. Эти особенности также позволяют запускать бомбу с очень далеких расстояний, вне зоны действия ПВО. Об этом в эфире «Военной приемки» рассказал главный конструктор направления авиационных средств поражения ГНПП «Регион» Алексей Козырев.

«Эта бомба - первый образец из семейства наших изделий 3-го поколения. То есть изделие, которое реализует планирующую траекторию. И благодаря этому можно их отнести к семейству управляемых авиационных бомб. На этой бомбе присутствуют крылья. Именно они обеспечивают планирующий полет. Еще одним интересным моментом является система управления и рули, использующие сжатый газ. В задней части находится баллон с азотом высокого давления. Перед сбросом этот баллон вскрывается и азот поступает на рулевые поверхности, чем обеспечивает их отклонение в соответствии с заданными командами системы управления», - объяснил Козырев.

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