Эксперт рассказал о будущем развития корректируемых авиабомб

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Россия достигла паритета со многими странами по корректируемым авиабомбам (КАБ), а в ближайшее время отрасль их производства достигнет новых высот. При этом развитие КАБ пойдет в сторону уменьшения габаритов бомб, что повысит их точность. Об этом в эфире «Военной приемки» сообщил гендиректор корпорации «Тактическое ракетное вооружение» Борис Обносов.

«На сегодняшний момент мы, по существу, вышли в паритет со многими нашими конкурентами и у нас есть куда развиваться. Я думаю, в ближайшем будущем мы на этой дороге еще достигнем новых высот. Будем развиваться, в том числе, и по дальнейшему уменьшению их (авиабомб) габаритов, потому что за счет точного наведения на перспективу пойдут и категории 100 килограмм, и 50 килограмм, и 25. Мы вкладываемся в те технологии, которые нужны нашему любимому и самому важному заказчику - Министерству обороны», - заявил Борис Обносов.

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