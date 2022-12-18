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Конструктор показал выдвижные крылья для самой дальнобойной авиабомбы

Владимир Расходчиков
19:12 18.12.2022
Крылья на управляемой авиабомбе УПАБ-1500Б-Э выпускаются в момент запуска с самолета.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Управляемая планирующая авиабомба бетонобойная УПАБ-1500Б-Э оснащена специальными выдвижными крыльями, которые выпускаются в момент ее запуска с самолета. Эта конструкция позволяет боеприпасу лететь на очень большие расстояния, но на какие именно - секретная информация. Также на УПАБ-1500Б-Э установлен гироскоп, поэтому даже в случае потери связи со спутником из-за погодных условий, бомба продолжит свой полет точно в цель. Об этом в эфире «Военной приемки» рассказал главный конструктор направления авиационных средств поражения ГНПП «Регион» Алексей Козырев.

«У этого изделия раскрывающие плоскости крыльев. В походном положении на самолете крыло находится в сложенном состоянии. После отделения крылья раскрываются, что увеличивает аэродинамическое качество изделия до требуемой величины. И изделие имеет максимальную дальность полета необходимую по требованиям Министерства обороны», - заявил Козырев.

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