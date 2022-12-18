Конструктор показал выдвижные крылья для самой дальнобойной авиабомбы

© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Управляемая планирующая авиабомба бетонобойная УПАБ-1500Б-Э оснащена специальными выдвижными крыльями, которые выпускаются в момент ее запуска с самолета. Эта конструкция позволяет боеприпасу лететь на очень большие расстояния, но на какие именно - секретная информация. Также на УПАБ-1500Б-Э установлен гироскоп, поэтому даже в случае потери связи со спутником из-за погодных условий, бомба продолжит свой полет точно в цель. Об этом в эфире «Военной приемки» рассказал главный конструктор направления авиационных средств поражения ГНПП «Регион» Алексей Козырев.

«У этого изделия раскрывающие плоскости крыльев. В походном положении на самолете крыло находится в сложенном состоянии. После отделения крылья раскрываются, что увеличивает аэродинамическое качество изделия до требуемой величины. И изделие имеет максимальную дальность полета необходимую по требованиям Министерства обороны», - заявил Козырев.

Смотрите новый выпуск программы «Военная приемка. КАБы. Искусство управлять гравитацией» на сайте телеканала «Звезда», а также в приложении SMART.TV. Вы увидите корректируемые авиабомбы, которые впервые покажут по ТВ. А также узнаете, как они создаются, для чего им фотообъектив, и почему они имеют морское происхождение?