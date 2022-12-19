Своевременно обнаружить диверсантов: в МО рассказали о подвигах в зоне спецоперации бойцов ВС РФ

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Гвардии сержант Владимир Косенков, командир взвода - врач медицинского взвода

В ходе специальной военной операции гвардии сержант Владимир Косенков быстро, своевременно и высокопрофессионально оказывал неотложную медицинскую помощь, ведущим наступление на позиции украинских националистов российским военнослужащим.

Находясь под плотным огнем противника во время боев с неонацистами, Владимир оказал первую помощь пятерым раненым мотострелкам ВС РФ. Затем он лично вынес их из-под обстрела в безопасный район, сохранив их жизни.

После окончания боя гвардии сержант Владимир Косенков обеспечил эвакуацию всех раненых в полевой медицинский госпиталь.