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Своевременно обнаружить диверсантов: в МО рассказали о подвигах в зоне спецоперации бойцов ВС РФ

00:00 19.12.2022
Российские военные спасают друг друга, зачастую рискуя своими жизнями под обстрелами противника. Также бойцы обнаруживают позиции вражеской артиллерии и выявляют вылазки диверсионно-разведывательных групп.
Своевременно обнаружить диверсантов: в МО рассказали о подвигах в зоне спецоперации бойцов ВС РФ
© Фото: Минобороны России
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В Министерстве обороны РФ продолжают рассказывать о подвигах российских военнослужащих в зоне проведения специальной военной операции. Проявляя отвагу и мужество, бойцы демонстрируют тактическую выучку в ходе выполнения задач.

© Минобороны России

Гвардии сержант Владимир Косенков, командир взвода - врач медицинского взвода

В ходе специальной военной операции гвардии сержант Владимир Косенков быстро, своевременно и высокопрофессионально оказывал неотложную медицинскую помощь, ведущим наступление на позиции украинских националистов российским военнослужащим.

Находясь под плотным огнем противника во время боев с неонацистами, Владимир оказал первую помощь пятерым раненым мотострелкам ВС РФ. Затем он лично вынес их из-под обстрела в безопасный район, сохранив их жизни.

После окончания боя гвардии сержант Владимир Косенков обеспечил эвакуацию всех раненых в полевой медицинский госпиталь.

© Минобороны России

Лейтенант Андрей Крюков, командир взвода

Взвод под командованием лейтенанта Андрея Крюкова выполнял задачи по обнаружению позиций вражеской артиллерии, корректировке огня и контролю стрельбы в интересах подразделения российских артиллеристов.

Стремясь восстановить контроль над утраченными территориями, противник предпринял попытку наступления. По позициям наших войск был открыт артиллерийский огонь. Мгновенно оценив обстановку, лейтенант Крюков приступил к определению координат позиций противника.

Благодаря профессионализму лейтенанта Андрея Крюкова, российские артиллеристы своевременно получили точные данные позиций противника. Ими были уничтожены две огневые позиции, в том числе два буксируемых орудия калибром 155 миллиметров и до 14 украинских националистов.

© Минобороны России

Гвардии сержант Владимир Дашиев, командир отделения гаубичной самоходно-артиллерийской батареи

Во время дежурства на наблюдательном посту гвардии сержант Владимир Дашиев обнаружил диверсионно-разведывательную группу противника. Тот предпринял попытку осуществить переправу через реку в районе одного из освобожденных от украинских националистов населенных пунктов.

На пункт управления оперативного дежурного Владимир незамедлительно доложил координаты нахождения националистов. Он открыл огонь из стрелкового оружия, заставив противника остановиться и занять оборону.

По группе вооруженных националистов, скованных огнем Владимира Дашиева, был нанесен артиллерийский удар. В результате вражеские диверсанты были ликвидированы. Бдительность, мужество и отвага гвардии сержанта Владимира Дашиева позволили не допустить прорыва националистов на вверенном ему направлении.

Материал подготовили: Марина Крижановская, Николай Баранов.

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