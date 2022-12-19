Своевременно обнаружить диверсантов: в МО рассказали о подвигах в зоне спецоперации бойцов ВС РФ
Российские военные спасают друг друга, зачастую рискуя своими жизнями под обстрелами противника. Также бойцы обнаруживают позиции вражеской артиллерии и выявляют вылазки диверсионно-разведывательных групп.
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В Министерстве обороны РФ продолжают рассказывать о подвигах российских военнослужащих в зоне проведения специальной военной операции. Проявляя отвагу и мужество, бойцы демонстрируют тактическую выучку в ходе выполнения задач.