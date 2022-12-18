В стране и мире В парламенте Молдавии подвергли критике запрет русскоязычных каналов Ирина Елагина Один из руководителей парламентской комиссии по культуре, образованию, науке, молодежи, спорту и СМИ прокомментировал решение о приостановке вещания русскоязычных молдавских каналов. © Фото: Евгений Одиноков, РИА Новости Читайте нас на: Заместитель главы комиссии по культуре, образованию, науке, молодежи, спорту и СМИ парламента Молдавии Адела Рэйляну прокомментировал решение Кишинева о приостановке вещания сразу шести оппозиционных каналов. Молдавский депутат назвал запрет вещания «атакой на демократию» и «уничтожением понятия плюрализма мнений», процитировало политика РИА Новости. Ранее сообщалось, что в Молдавии с 16 декабря приостановлено действие лицензии оппозиционных и ведущих русскоязычных телеканалов Primul in Moldova, RTR Moldova, Accent TV, NTV Moldova, TV6, Orhei TV. Причиной запрета стало обвинение в якобы недобросовестном освещении информации о событиях в стране и на Украине. Экспертное мнение и аналитика