Представители СЦКК в Донбассе указали на несовершенство РСЗО HIMARS

Специалисты зафиксировали более пяти случаев, когда взрыватель ракеты не подал импульс для срабатывания боеприпаса.

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Ракеты американской реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS M142 далеко не совершены и нередко их боевые части не срабатывают. Об этом сообщили представители Народных республик Донбасса в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

«Ракеты М31 от РСЗО HIMARS M142 несовершенны, и уже более пяти случаев на нашем примере, когда идет несработка боеприпаса, то есть боевой части взрыватель не подал импульс для срабатывания», - цитирует РИА Новости заявление замруководителя представительства ЛНР в СЦКК Романа Иванова.

Боевики киевского режима впервые использовали HIMARS в Донбассе 28 июня. С тех пор, вследствие применения РСЗО только в Луганской народной республике погибли 44 человека, 98 местных жителей, включая детей, получили ранения различной степени тяжести.

Ранее постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что Вашингтон участвует в работе РСЗО HIMARS на Украине. По его словам, при наведении оружия используются американские военные спутники, а специалисты из США участвуют в работе установок. Он даже назвал конкретные случаи возможного применения американских спутниковых данных при атаке. Небензя предупредил, что все подобные случаи в России отслеживают. Они будут иметь правовые последствия для тех, кто имеет к этому отношение, подчеркнул постпред.