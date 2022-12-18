В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Представители СЦКК в Донбассе указали на несовершенство РСЗО HIMARS

Ян Брацкий
02:01 18.12.2022
Специалисты зафиксировали более пяти случаев, когда взрыватель ракеты не подал импульс для срабатывания боеприпаса.
Представители СЦКК в Донбассе указали на несовершенство РСЗО HIMARS
© Фото: Staff Sgt. Diana Cossaboom, Keystone Press Agency, Global Look Press
Читайте нас на:

Ракеты американской реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS M142 далеко не совершены и нередко их боевые части не срабатывают. Об этом сообщили представители Народных республик Донбасса в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

«Ракеты М31 от РСЗО HIMARS M142 несовершенны, и уже более пяти случаев на нашем примере, когда идет несработка боеприпаса, то есть боевой части взрыватель не подал импульс для срабатывания», - цитирует РИА Новости заявление замруководителя представительства ЛНР в СЦКК Романа Иванова.

Боевики киевского режима впервые использовали HIMARS в Донбассе 28 июня. С тех пор, вследствие применения РСЗО только в Луганской народной республике погибли 44 человека, 98 местных жителей, включая детей, получили ранения различной степени тяжести.

Ранее постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что Вашингтон участвует в работе РСЗО HIMARS на Украине. По его словам, при наведении оружия используются американские военные спутники, а специалисты из США участвуют в работе установок. Он даже назвал конкретные случаи возможного применения американских спутниковых данных при атаке. Небензя предупредил, что все подобные случаи в России отслеживают. Они будут иметь правовые последствия для тех, кто имеет к этому отношение, подчеркнул постпред.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
20:54 В стране и мире
В Роскосмосе рассказали о ситуации на поврежденном «Союзе МС-22» и МКС
19:54 Спорт
Хорватия завоевала бронзу чемпионата мира по футболу в Катаре
18:59 В стране и мире
В МИД РФ назвали отзыв лицензии русскоязычных каналов в Молдавии актом цензуры
17:06 В стране и мире
Видео
Во Владивостоке горят более двух тысяч «квадратов» складских помещений
18:03 В стране и мире
В Москве арестовали адвоката, пытавшуюся пронести «в себе» телефоны для заключенных в «Матросской тишине»
Популярное
В Пентагоне рассказали, удалось ли найти доказательства пребывания инопланетян на Земле
Видео
В осколках, воде и рыбах: видео разбившегося огромного аквариума в отеле в Берлине
Видео
Путин о Евросоюзе: как еще поступают с теми, кто позволяет вытирать о себя ноги?
Видео
Крикалев: есть угроза, что экипаж «Союза» придется возвращать другим кораблем
Видео
Путин: мы в кабалу не собираемся, ресурсы в экономике есть
Видео
Путин рассказал, что на следующее утро после прививки от гриппа уже занимался спортом
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.