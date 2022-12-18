В стране и мире Кулемзин: украинские боевики ударили по Донецку из РЗСО «Град» Сергей Лебедев Националисты выпустили по городу десять ракет. © Фото: Сергей Батурин, РИА Новости Читайте нас на: В воскресенье украинские националисты обстреляли Ворошиловский и Киевский районы Донецка. Об этом сообщил мэр города Алексей Кулемзин. «Украинские карательные формирования в 16:17 обстреляли Ворошиловский и Киевский районы. Из н. п. Тоненькое выпущено 10 ракет из РСЗО БМ-21 "Град". Очевидцы сообщают о прилётах возле «Донбасс Арены» и по пр. Титова», - написал чиновник в своем Telegram. Напомним, ранее стали известно, что боевики обстреляли стадион «Донбасс Арена». В здании были выбиты стекла. Утром в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины сообщили об обстреле со стороны украинских националистов Ворошиловского и Киевского районов города. Как уточнялось, выпущено шесть ракет из БМ-21 РСЗО «Град». Экспертное мнение и аналитика