Отбить многократные атаки боевиков: в МО РФ рассказали о новых подвигах российских бойцов

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Младший сержант Денис Иванов
Подразделение под командованием младшего сержанта Дениса Иванова выполняло боевую задачу в составе ротной тактической группы по поиску диверсантов в лесополосе, расположенной на одном из тактических направлений.
Продвигаясь к назначенной позиции, Иванов вместе с подчиненными обнаружили минное поле на подступах к лесополосе.
После того, как бойцы обошли минные поля с фланга, Денис обнаружил большое количество боевой техники и личного состава украинских боевиков, которые готовили атаку на район, подконтрольный Вооруженным силам РФ. Оценив ситуацию и быстро сориентировавшись в сложной ситуации, младший сержант Иванов сообщил на командный пункт о готовящемся массированном наступлении, после чего закрепился на данном рубеже и грамотно организовал оборону.
Противник приступил к продвижению на позиции российских войск и внезапно атаковал подразделение Дениса Иванова. Несмотря на неравный бой, российские военнослужащие под командованием младшего сержанта Иванова в течение нескольких часов не давали радикалам развить наступление, сковав их силы. Выдержав многократные атаки боевиков, Денис со своими морскими пехотинцами обеспечили удержание важного оборонительного рубежа до прибытия подкрепления.
Благодаря смелости и отваге младшего сержанта Дениса Иванова, а также высокому уровню боевой подготовки и слаженности действий его подчиненных, морские пехотинцы, несмотря на неоднократные попытки националистов взять наших бойцов в кольцо, смогли выстоять и нанести значительный урон по наступающим силам радикалов, что способствовало их дальнейшему отступлению на исходные позиции.
Материал подготовили Максим Крюков и Николай Баранов.