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Отбить многократные атаки боевиков: в МО РФ рассказали о новых подвигах российских бойцов

01:00 18.12.2022
Военнослужащие Вооруженных сил Российской Федерации продолжают демонстрировать мастерство и тактическую выучку, отбивая атаки украинских националистов.
Отбить многократные атаки боевиков: в МО РФ рассказали о новых подвигах российских бойцов
© Фото: Минобороны России
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В Минобороны России продолжают рассказывать о подвигах российских военнослужащих в зоне проведения специальной военной операции. В ходе выполнения задач бойцы проявляют храбрость, самоотверженность и верность долгу.

© Минобороны России

Полковник Александр Савенков

Полковник Александр Савенков сумел установить ретранслятор на крыше одного из зданий в районе наблюдательного пункта, находясь под непрекращающимися обстрелами из стрелкового оружия со стороны украинских боевиков. Нестандартные и самоотверженные действия офицера позволили обеспечить должностных лиц КП устойчивой помехозащищенной радиосвязью с подчиненными подразделениями.

Спустя несколько дней в районе другого населенного пункта националисты перешли в контрнаступление, которое сопровождалось массированным минометным ударом по оборонительным рубежам российских войск. В результате разорвавшегося рядом с аппаратной минометного снаряда основная система связи вышла из строя. Благодаря решительности и профессионализму полковник Савенков в кратчайшие сроки смог организовать связь с вышестоящим КП по резервным средствам связи, при этом, несмотря на продолжающийся обстрел, Александр не оставил боевой пост и продолжил обеспечивать связь с вышестоящим командованием, что позволило не допустить потери управления и отразить атаку радикалов.

В результате очередного минометного обстрела, в условиях плохой видимости офицер заметил двух военнослужащих, которые получили многочисленные осколочные ранения. Находясь под огнем противника, он лично доставил товарищей в укрытие и оказал им первую доврачебную медицинскую помощь. Своими мужественными действиями полковник спас жизни российских военных.

При организации связи на новых позициях офицер в кратчайшие сроки организовал планирование и развертывание линий связи, что повысило устойчивость управления. Во время установки ретрансляторов боевики начали обстрел по позициям из РСЗО HIMARS. Полковник Александр Савенков находился под непрерывным огнем националистов и рисковал жизнью, однако проявил стойкость и героизм. В результате обстрела был тяжело ранен осколками, но выполнил поставленную задачу и не допустил потери управления, что позволило отразить наступление противника.

© Минобороны России

Сержант Федор Рыбалов, заместитель командира взвода

Сержант Федор Рыбалов в районе одного из населенных пунктов выполнял боевую задачу по эвакуации вооружения и военной техники, получившей повреждения в ходе боестолкновений с вооруженными формированиями украинских националистов.

Когда началась эвакуация, боевики подвергли район скопления техники артиллерийскому обстрелу. Мгновенно оценив обстановку, сержант Рыбалов принял решение вместе с подчиненными продолжить эвакуировать вверенное ему вооружение и военную технику.

Умело маневрируя на ограниченной площади, благодаря слаженным и четким действиям отделения сержанта Федора Рыбалова военнослужащим ВС РФ удалось оперативно вывести технику из зоны обстрела, избежав потерь.

© Минобороны России

Младший сержант Денис Иванов

Подразделение под командованием младшего сержанта Дениса Иванова выполняло боевую задачу в составе ротной тактической группы по поиску диверсантов в лесополосе, расположенной на одном из тактических направлений.

Продвигаясь к назначенной позиции, Иванов вместе с подчиненными обнаружили минное поле на подступах к лесополосе.
После того, как бойцы обошли минные поля с фланга, Денис обнаружил большое количество боевой техники и личного состава украинских боевиков, которые готовили атаку на район, подконтрольный Вооруженным силам РФ. Оценив ситуацию и быстро сориентировавшись в сложной ситуации, младший сержант Иванов сообщил на командный пункт о готовящемся массированном наступлении, после чего закрепился на данном рубеже и грамотно организовал оборону.

Противник приступил к продвижению на позиции российских войск и внезапно атаковал подразделение Дениса Иванова. Несмотря на неравный бой, российские военнослужащие под командованием младшего сержанта Иванова в течение нескольких часов не давали радикалам развить наступление, сковав их силы. Выдержав многократные атаки боевиков, Денис со своими морскими пехотинцами обеспечили удержание важного оборонительного рубежа до прибытия подкрепления.

Благодаря смелости и отваге младшего сержанта Дениса Иванова, а также высокому уровню боевой подготовки и слаженности действий его подчиненных, морские пехотинцы, несмотря на неоднократные попытки националистов взять наших бойцов в кольцо, смогли выстоять и нанести значительный урон по наступающим силам радикалов, что способствовало их дальнейшему отступлению на исходные позиции.

Материал подготовили Максим Крюков и Николай Баранов.

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