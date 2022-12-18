Отбить многократные атаки боевиков: в МО РФ рассказали о новых подвигах российских бойцов

© Минобороны России

Полковник Александр Савенков

Полковник Александр Савенков сумел установить ретранслятор на крыше одного из зданий в районе наблюдательного пункта, находясь под непрекращающимися обстрелами из стрелкового оружия со стороны украинских боевиков. Нестандартные и самоотверженные действия офицера позволили обеспечить должностных лиц КП устойчивой помехозащищенной радиосвязью с подчиненными подразделениями.

Спустя несколько дней в районе другого населенного пункта националисты перешли в контрнаступление, которое сопровождалось массированным минометным ударом по оборонительным рубежам российских войск. В результате разорвавшегося рядом с аппаратной минометного снаряда основная система связи вышла из строя. Благодаря решительности и профессионализму полковник Савенков в кратчайшие сроки смог организовать связь с вышестоящим КП по резервным средствам связи, при этом, несмотря на продолжающийся обстрел, Александр не оставил боевой пост и продолжил обеспечивать связь с вышестоящим командованием, что позволило не допустить потери управления и отразить атаку радикалов.

В результате очередного минометного обстрела, в условиях плохой видимости офицер заметил двух военнослужащих, которые получили многочисленные осколочные ранения. Находясь под огнем противника, он лично доставил товарищей в укрытие и оказал им первую доврачебную медицинскую помощь. Своими мужественными действиями полковник спас жизни российских военных.

При организации связи на новых позициях офицер в кратчайшие сроки организовал планирование и развертывание линий связи, что повысило устойчивость управления. Во время установки ретрансляторов боевики начали обстрел по позициям из РСЗО HIMARS. Полковник Александр Савенков находился под непрерывным огнем националистов и рисковал жизнью, однако проявил стойкость и героизм. В результате обстрела был тяжело ранен осколками, но выполнил поставленную задачу и не допустил потери управления, что позволило отразить наступление противника.