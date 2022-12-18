В стране и мире Умер бывший начальник Генштаба ВС СССР Михаил Моисеев Анна Касаткина Причина смерти Михаила Моисеева не уточняется, ему было 84 года. © Фото: Владимир Федоренко, РИА Новости Читайте нас на: Бывший начальник Генерального штаба Вооруженных сил СССР Михаил Моисеев скончался на 84-м году жизни. Об этом сообщается на сайте Клуба военачальников России. «Восемнадцатого декабря 2022 года на 84-м году жизни скончался... бывший начальник Генерального штаба Вооруженных сил СССР... генерал армии Моисеев Михаил Алексеевич», — говорится в сообщении. Причина смерти Моисеева не уточняется. Моисеев занимал пост начальника Генштаба ВС СССР с 4 декабря 1988 года по 23 августа 1991 года, с 22 по 23 августа 1991 года исполнял обязанности министра обороны СССР. Был отмечен отечественными и иностранными наградами, в том числе Орденом Александра Невского. Экспертное мнение и аналитика