Умер бывший начальник Генштаба ВС СССР Михаил Моисеев
Причина смерти Михаила Моисеева не уточняется, ему было 84 года.
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Бывший начальник Генерального штаба Вооруженных сил СССР Михаил Моисеев скончался на 84-м году жизни. Об этом сообщается на сайте Клуба военачальников России.
«Восемнадцатого декабря 2022 года на 84-м году жизни скончался... бывший начальник Генерального штаба Вооруженных сил СССР... генерал армии Моисеев Михаил Алексеевич», — говорится в сообщении.
Причина смерти Моисеева не уточняется.
Моисеев занимал пост начальника Генштаба ВС СССР с 4 декабря 1988 года по 23 августа 1991 года, с 22 по 23 августа 1991 года исполнял обязанности министра обороны СССР. Был отмечен отечественными и иностранными наградами, в том числе Орденом Александра Невского.