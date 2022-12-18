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«Снежный барс» и «лыжная бабушка» Камчатки: скончалась легендарная альпинистка СССР

Анна Касаткина
10:18 18.12.2022
Людмила Аграновская была первой женщиной, поднявшейся на высшую точку Советского Союза — пик Коммунизма.
«Снежный барс» и «лыжная бабушка» Камчатки: скончалась легендарная альпинистка СССР
© Фото: Юрий Куйдин, РИА Новости
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Альпинистка Людмила Аграновская, первая женщина, получившая звание «Снежный барс», скончалась в возрасте 90 лет. Об этом сообщил губернатор Камчатского края Владимир Солодов.

«Не стало Людмилы Семеновны Аграновской. "Лыжная бабушка Камчатки" ушла из жизни сегодня. Ей было 90 лет», — написал он в своем Telegram-канале.

Солодов отметил, что в регионе огромное количество воспитанников Аграновской, многие из них добились высот в спортивной карьере.

Аграновская — заслуженный мастер спорта и заслуженный тренер РСФСР, почетный житель Камчатского края и почетный гражданин Петропавловска-Камчатского, основательница первой специализированной горнолыжной школы «Эдельвейс» в регионе. В 1970 году она первой из женщин поднялась на высшую точку Советского Союза — пик Коммунизма (пик Исмоила Сомони, 7495м). За покорение этой вершины, а также пика Победы (7439 м), пика Ленина (7134 м), пика Хан-Тенгри (7010 м) и пика Корженевской (7105 м) награждена знаком «За восхождения на высшие вершины Союза» — «Снежный барс».

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