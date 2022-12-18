Показана бомба, которая может подключаться к иностранным спутникам

Отечественная авиабомба КАБ-500С собирает информацию с как можно большего числа спутников для повышения точности попадания в цель.

© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Российская корректируемая авиационная бомба КАБ-500С обладает особой спутниковой системой навигации, которая позволяет брать информацию о цели не только со спутников ГЛОНАСС, но и с западных GPS. И даже может использовать их одновременно. Об этом в эфире «Военной приемки» рассказал главный конструктор направления авиационных средств поражения ГНПП «Регион» Алексей Козырев.

«Особенностью этой бомбы является наличие приемника спутниковой навигации, который корректирует полет в заданную точку пространства по системам спутниковой навигации ГЛОНАСС, GPS, или совместно. Для того, чтобы наведение было более качественным, нужно обрабатывать информацию от большого количества спутников. Чем их больше - тем точность наведения этой бомбы лучше», - объяснил Козырев.

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