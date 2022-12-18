Эксперт рассказал об американских «бомбах-бюстгальтерах» в Югославии

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Американцы использовали особые авиабомбы при бомбардировках Югославии в 1999 году. Для того, чтобы обычный боеприпас превратить в корректируемую авиационную бомбу, военные НАТО использовали специальные «бюстгальтеры» с системами GPS и выпуска крыльев. Таких бомб было сброшено на Югославию около 650 штук. Об этом в эфире «Военной приемки» рассказал ведущий специалист по истории вооружения корпорации «Тактическое ракетное вооружение» Виктор Федченко.

«На нее (американскую авиабомбу) надевается такой бандаж, система приемник GPS сигнала и система выпуска крыльев. И она превращается из обычной бомбы в корректируемую, управляемую бомбу. Лифчик надели на бомбу, а на этом лифчике вот эта аппаратура приема сигнала и аппаратура выпуска крыльев. То есть дешево и сердито: переделывается обычная бомба, становится управляемой», - объяснил Федченко.

Бомбардировки НАТО в Югославии произошли в рамках операции «Союзная сила» и продолжались в период с 24 марта по 10 июня 1999 года. Альянс начал их без санкции ООН, назвав их «гуманитарной интервенцией», чем фактически проигнорировал устав организации, который запрещает применение силы без решения Совбеза. По оценкам югославской стороны, погибло до 5700 мирных жителей. Были разрушены объекты инфраструктуры, промышленные объекты, школы, больницы, объекты культурного наследия и воинские объекты.

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