Вопросы истории Вопросы истории Вопросы истории

Эксперт рассказал об американских «бомбах-бюстгальтерах» в Югославии

Владимир Расходчиков
10:42 18.12.2022
Американцы превращали обычные авиабомбы в управляемые при помощи нескольких модулей, которые устанавливали на их лобовую часть.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
Читайте нас на:

Американцы использовали особые авиабомбы при бомбардировках Югославии в 1999 году. Для того, чтобы обычный боеприпас превратить в корректируемую авиационную бомбу, военные НАТО использовали специальные «бюстгальтеры» с системами GPS и выпуска крыльев. Таких бомб было сброшено на Югославию около 650 штук. Об этом в эфире «Военной приемки» рассказал ведущий специалист по истории вооружения корпорации «Тактическое ракетное вооружение» Виктор Федченко.

«На нее (американскую авиабомбу) надевается такой бандаж, система приемник GPS сигнала и система выпуска крыльев. И она превращается из обычной бомбы в корректируемую, управляемую бомбу. Лифчик надели на бомбу, а на этом лифчике вот эта аппаратура приема сигнала и аппаратура выпуска крыльев. То есть дешево и сердито: переделывается обычная бомба, становится управляемой», - объяснил  Федченко.

Бомбардировки НАТО в Югославии произошли в рамках операции «Союзная сила» и продолжались в период с 24 марта по 10 июня 1999 года. Альянс начал их без санкции ООН, назвав их «гуманитарной интервенцией», чем фактически проигнорировал устав организации, который запрещает применение силы без решения Совбеза. По оценкам югославской стороны, погибло до 5700 мирных жителей. Были разрушены объекты инфраструктуры, промышленные объекты, школы, больницы, объекты культурного наследия и воинские объекты. 

Смотрите новый выпуск программы «Военная приемка. КАБы. Искусство управлять гравитацией» на сайте телеканала «Звезда», а также в приложении SMART.TV. Вы увидите корректируемые авиабомбы, которые впервые покажут по ТВ. А также узнаете, как они создаются, для чего им фотообъектив, и почему они имеют морское происхождение?

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
11:00 В стране и мире
Выбиты десятки окон: украинские боевики обстреляли стадион «Донбасс Арена»
10:48 Армия
Видео
Боец ВС РФ рассказал о кодовом слове для борьбы с украинскими инфодиверсантами
09:30 В стране и мире
Посол России в Сербии покинул съезд соцпартии из-за антироссийского выступления
07:32 В стране и мире
В Японии заявили о пуске двух баллистических ракет Северной Кореей
05:01 Армия
Видео
Шойгу проверил позиции группировки войск в зоне СВО и пообщался с военнослужащими
Популярное
Видео
Шойгу проверил позиции группировки войск в зоне СВО и пообщался с военнослужащими
Видео
Путин о Евросоюзе: как еще поступают с теми, кто позволяет вытирать о себя ноги?
Кэмерон нанял эксперта, чтобы доказать неизбежность смерти Джека в «Титанике»
В Пентагоне рассказали, удалось ли найти доказательства пребывания инопланетян на Земле
Видео
В осколках, воде и рыбах: видео разбившегося огромного аквариума в отеле в Берлине
Видео
Крикалев: есть угроза, что экипаж «Союза» придется возвращать другим кораблем
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.