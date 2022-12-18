Названы бомбы, не уступающие по точности даже ракетам

Спутниковое наведение обеспечивает корректируемым авиабомбам такую же точность, как и у ракет.

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Корректируемые авиабомбы (КАБ) не уступают ракетам в точности, а по соотношению цена-качество еще и имеют преимущество над ними с некоторых аспектах. Об этом в эфире «Военной приемки» заявили гендиректор корпорации «Тактическое ракетное вооружение» Борис Обносов и главный конструктор направления авиационных средств поражения ГНПП «Регион» Алексей Козырев.

«По круговому вероятному отклонению они (КАБ и ракеты) сравнимы во многих случаях», - сказал Обносов. «Ракета со спутниковым наведением и бомба со спутниковым наведением имеют практически одну и ту же точность», - подчеркнул Козырев.

При всех преимуществах корректируемых авиабомб активная работа над ними в России возродилась лишь недавно, отмечает Борис Обносов. Ранее мы отставали от других стран по характеристикам данного типа боеприпаса.

«По существу, возвращение КАБов началось только в этом десятилетии. Потому что в прошлом десятилетии к ним было достаточно мало внимания. И мы достаточно далеко оторвались в худшую сторону от наших конкурентов, в первую очередь от американцев, ну и даже в Западной Европе. Мы отставали по дальности, по точности наведения, по помехозащищенности», - сообщил он.

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