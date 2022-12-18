Вас снимает бомба: как устроен боеприпас КАБ-500 ОД

Сигнал от камеры с корректируемой авиабомбы позволяет летчику выбрать цель для боеприпаса и с высокой точностью ее поразить.

© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Корректируемая авиабомба КАБ-500 ОД «запоминает» не только цель, которую ей необходимо поразить, но и обстановку вокруг нее. Конструкторы заложили такую особенность для того, чтобы боеприпас мог успешно поражать даже замаскированные цели. Благодаря этой возможности летчик может настроить наведение бомбы на более контрастные объекты и она успешно поразит цель. Об этом в эфире «Военной приемки» заявил главный конструктор направления авиационных средств поражения ГНПП «Регион» Алексей Козырев.

«Она запоминает не только саму цель, но и тот сюжет, который находится вокруг. Дело в том, что цель может быть замаскирована и тогда летчик, зная, где она находится, находит те объекты, которые контрастны, чтобы поражать не только хорошо видимые объекты, но и замаскированные цели», - объяснил главный конструктор.

Он также рассказал, что КАБ-500 ОД обладает телевизионной головкой самонаведения, изображение с которой передается в вычислительную систему самого боеприпаса и в кабину летчика.

«Зрителем этого кино является, во-первых, экипаж самолета, а во-вторых, та вычислительная система, которая стоит в этой головке. Сначала экипаж самолета с помощью головки прицеливаться и выбирает цель. А после сброса вычислительная система сравнивает текущую картинку с ранее заполненной и корректирует бомбу в случае, если бомба летит не в заданную точку пространства», - сказал Козырев.

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