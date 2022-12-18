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Для Су-57 создана особая корректируемая авиационная бомба

Владимир Расходчиков
09:59 18.12.2022
Корректируемая авиационная бомба «Гром» подразумевает два варианта использования: с двигателем и без него.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Для Су-57 и других истребителей 5-го поколения была создана особая корректируемая авиационная бомба «Гром», причем сразу в двух вариантах. В первой спецификации - это авиационно-управляемая ракета, во втором - планирующий боеприпас. Отличительная особенность этой бомбы заключается в том, что она может применяться по целям, находящимся под любым ракурсом относительно полета носителя. Об этом в эфире «Военной приемки» рассказал ведущий специалист по истории вооружения корпорации «Тактическое ракетное вооружение» Виктор Федченко.

«Он у нас выпускается в 2 вариантах: в виде авиационно-управляемой ракеты и в виде планирующего боеприпаса. Если это изделие имеет реактивный двигатель, то это управляемая ракета. Двигатель вынули из этой ракеты, поставили вместо двигателя вторую боевую часть. При том же внешнем виде превратился в планирующий боеприпас. Причем это изделие создано для внутрифюзеляжного размещения на самолетах 5 поколения, типа Су-57. Он имеет 2 независимые высокоточные системы управления», - заявил Федченко.

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