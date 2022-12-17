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Обеспечить бесперебойную связь под обстрелами: новые подвиги военных ВС РФ в зоне СВО

00:20 17.12.2022
Военнослужащие Вооруженных сил РФ продолжают демонстрировать самоотверженность и профессионализм, уничтожая военную технику и живую силу противника.
Обеспечить бесперебойную связь под обстрелами: новые подвиги военных ВС РФ в зоне СВО
© Фото: Минобороны России
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В Минобороны России продолжают рассказывать о подвигах российских военнослужащих в зоне проведения специальной военной операции. Проявляя мужество и стойкость, бойцы демонстрируют тактическую выучку в ходе выполнения задач.

© Минобороны России

Майор Сергей Кальницкий, начальник штаба батальона связи

Майор Сергей Кальницкий выполнял боевые задачи по организации бесперебойной связи в интересах группировки российских войск в условиях непрекращающихся обстрелов со стороны украинских националистов.

Находясь в составе выездной группы на позиции одной из батальонных тактических групп, офицер попал под массированный артиллерийский удар. В результате артобстрела были выведены из строя ретрансляционные пункты радиостанций.

Майор Кальницкий понимал, что потеря связи лишит командования управления подчиненными подразделениями, и лично выдвинулся для устранения повреждений.

Оперативно восстановив выведенные из строя ретрансляторы, Сергей заново осуществил настройку радиосети, чем обеспечил управление подчиненными подразделениями и связь командования с вышестоящим штабом.

Решительные и самоотверженные действия майора Сергея Кальницкого позволили оперативно передать артиллерийским расчетам ВС РФ координаты мест расположения артиллерийских и минометных позиций боевиков, благодаря чему были уничтожены военная техника и живая сила противника.

© Минобороны России

Старший прапорщик Денис Пуха

Перед старшим прапорщиком Денисом Пухой стояла задача по организации бесперебойной связи в интересах батальонной тактической группы российских войск.

В ходе наступления украинских боевиков на оборонительные рубежи ВС РФ командный пункт подвергся массированному артиллерийскому и минометному обстрелу, в результате чего были повреждены часть техники и линии связи.

Под непрекращающимся артиллерийским огнем Денис применил нестандартный способ развертывания каналов связи, что дало возможность при выводе из строя одного канала связи в считанные секунды автоматически перестроится на другой канал связи. Таким образом, несмотря на продолжительные удары радикалов, было обеспечено устойчивое и непрерывное управление подразделениями Вооруженных сил РФ.

В ходе боестолкновения старший прапорщик Пуха оказал первую помощь пострадавшему товарищу, который получил осколочное ранение от разорвавшегося рядом минометного снаряда. Несмотря на непрекращающийся обстрел, Денис лично вытащил раненого из-под огня и доставил его в укрытие.

За проявленные в ходе выполнения боевой задачи отвагу и героизм старший прапорщик Денис Пуха был удостоен государственной награды.

© Минобороны России

Гвардии ефрейтор Чингис Раднаев

Вооруженные формирования украинских националистов, стремясь вернуть утраченные в ходе боев позиции, атаковали район расположения подразделений российских войск. Чингис вместе с подразделением вступил в бой с группой боевиков.

Ведя прицельный огонь по врагу, Раднаев постоянно маневрировал и менял позиции. Гвардии ефрейтор лично уничтожил бронированный автомобиль «Казак» и БМП радикалов. Благодаря успешным действиям подразделения, в состав которого входил Чингис, группа боевиков была полностью ликвидирована.

В результате мужественных и отважных действий гвардии ефрейтора Чингиса Раднаева, атака националистов была отражена, что способствовало контрнаступлению российских подразделений.

Материал подготовили Максим Крюков и Николай Баранов.

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