В Москве наградили победителей творческих конкурсов Минобороны РФ

Конкурсы проводятся с целью развития творческих способностей у военнослужащих и членов их семей, а также интереса к истории своей страны.

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В Центральном Доме Российской Армии (ЦДРА) состоялась торжественная церемония награждения победителей и участников VIII Всероссийского конкурса военного плаката «Родная Армия», конкурса-выставки изобразительного искусства «Армейский калейдоскоп» и конкурса военной вышивки «Суровая нитка». Они проводятся уже на протяжении восьми лет, только в этом году на суд жюри было представлено более тысячи работ.

«Участники всех конкурсов имеют огромную географию. Со всех уголков Российской Федерации представлены работы. Это и Дальний Восток и даже есть Новая Земля. Это все южные направления, более 30 регионов представили свои работы на все три конкурса. Это очень радует», - рассказала начальник отдела военно-шефской работы ЦДРА Галина Карасева.

Творческие работы художников-любителей и профессионалов оценивало компетентное жюри, в состав которого вошли представители Департамента культуры оборонного ведомства и Студии военных художников имени М. Б. Грекова.