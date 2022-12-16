Умер бывший тренер «Милана» и сборной Сербии Синиша Михайлович

Последние несколько лет он боролся с лейкемией.

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В возрасте 53 лет умер обладатель Кубка европейских чемпионов 1991 года в составе «Црвены звезды» и экс-тренер знаменитых итальянских футбольных клубов «Милан» и «Фиорентина» Синиша Михайлович. Последние несколько лет он боролся с лейкемией.

«Синиша выиграл много сражений в своей жизни, почти победил в главной битве всей своей жизни, но болезнь оказалась сильнее», - говорится в сообщении Футбольного союза Сербии.

Во время игровой карьеры Синиша Михайлович выступал за сербскую «Црвену звезду», итальянские «Рому», «Интер», «Сампдорию» и «Лацио». В составе сборных Югославии и Сербии провел 63 матча и забил 10 голов.

В качестве тренера Михайлович работал в сборной Сербии, в «Интере», «Фиорентине», «Милане», «Катании», «Сампдории», «Торино» и «Спортинге».

Синиша Михайлович также является трехкратным чемпионом Югославии, двукратным чемпионом Италии, обладателем Кубка европейских чемпионов и Межконтинентального кубка.