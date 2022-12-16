Армия Армия Армия

«Всегда рядом»: российским военнослужащим на передовую отправили новогодние подарки

Алексей Кошкин
18:48 16.12.2022
Устроить небольшой сюрприз нашим военнослужащим на передовой в преддверии Нового года решили активисты из Орловской области. Они провели целую акцию, чтобы собрать для бойцов сладкие подарки. В ней приняли участие работники самых разных предприятий.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
Читайте нас на:

Сразу девять фур стартуют с грузами в зону специальной военной операции. Нашим защитникам, которые находятся на передовой, везут подарки. Сорок тысяч новогодних подарков от Союза машиностроителей России для военнослужащих расфасовали, загрузили и отправили из Орловской области. Так масштабно проходит акция «Всегда рядом». Работники разных предприятий перечисляют свои дневные и даже недельные заработки в фонд.

«Мы на эти деньги, которых собрали за это время около 400 миллионов рублей, покупали различные продукты питания, воду, предметы гигиены, первой необходимости. И благодаря очень качественной помощи Минобороны отправляли в пункты временного размещения и нашим ребятам на передовую. В том числе наши сотрудники конечно же выезжали туда. Мы приобретали не только продукты, но и различную амуницию, квадрокоптеры - все то, что необходимо нашим ребятам», - сказал первый вице-президент Союза машиностроителей России Владимир Гутенев.

Акция «Всегда рядом» по решению председателя Союза машиностроителей Сергея Чемезова проходит с начала специальной военной операции. Всего собрано и отправлено более 2 700 тонн разных специализированных грузов  гражданам, проживающим на новых освобожденных территориях. Вместе с гигантскими новогодними подарками и детские рисунки. С командиром минометной батареи Александром рассматриваем их. Он вспоминает, как выполнял задачу на передовой и был тяжело ранен.

Помимо подарков военнослужащие получают приветы из дома. Письма родных и близких. А для военнослужащих 27-й отдельной мотострелковой бригады организовали праздничный концерт.

Акция «Всегда рядом» проходит постоянно по всей стране. Сейчас Союз машиностроителей России, объединяющий работников промышленных предприятий, организаций и технических вузов в 73 регионах России, продолжает сбор средств для Донбасса и наших защитников, выполняющих боевые задачи на Украине.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
18:20 В стране и мире
CNN: FIFA отказалась показывать обращение Зеленского перед финалом ЧМ-2022
17:50 В стране и мире
Швейцария присоединилась к последним санкциям ЕС против России
17:10 В стране и мире
В Роскосмосе заявили, что изменения температуры на «Союзе МС-22» не критичны
16:39 В стране и мире
ЦБ сохранил ключевую ставку на уровне 7,5% годовых
15:16 В стране и мире
Собянин рассказал, на сколько в новом году вырастут московские пенсии
Популярное
Видео
Путин о Евросоюзе: как еще поступают с теми, кто позволяет вытирать о себя ноги?
Видео
Путин: мы в кабалу не собираемся, ресурсы в экономике есть
Видео
Крикалев: есть угроза, что экипаж «Союза» придется возвращать другим кораблем
Видео
В осколках, воде и рыбах: видео разбившегося огромного аквариума в отеле в Берлине
Видео
Путин рассказал, что на следующее утро после прививки от гриппа уже занимался спортом
В Кремле заявили, что присоединение Чернигова и Одессы к России зависит от мнения граждан
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.