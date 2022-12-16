«Всегда рядом»: российским военнослужащим на передовую отправили новогодние подарки

Устроить небольшой сюрприз нашим военнослужащим на передовой в преддверии Нового года решили активисты из Орловской области. Они провели целую акцию, чтобы собрать для бойцов сладкие подарки. В ней приняли участие работники самых разных предприятий.

© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Сразу девять фур стартуют с грузами в зону специальной военной операции. Нашим защитникам, которые находятся на передовой, везут подарки. Сорок тысяч новогодних подарков от Союза машиностроителей России для военнослужащих расфасовали, загрузили и отправили из Орловской области. Так масштабно проходит акция «Всегда рядом». Работники разных предприятий перечисляют свои дневные и даже недельные заработки в фонд.

«Мы на эти деньги, которых собрали за это время около 400 миллионов рублей, покупали различные продукты питания, воду, предметы гигиены, первой необходимости. И благодаря очень качественной помощи Минобороны отправляли в пункты временного размещения и нашим ребятам на передовую. В том числе наши сотрудники конечно же выезжали туда. Мы приобретали не только продукты, но и различную амуницию, квадрокоптеры - все то, что необходимо нашим ребятам», - сказал первый вице-президент Союза машиностроителей России Владимир Гутенев.

Акция «Всегда рядом» по решению председателя Союза машиностроителей Сергея Чемезова проходит с начала специальной военной операции. Всего собрано и отправлено более 2 700 тонн разных специализированных грузов гражданам, проживающим на новых освобожденных территориях. Вместе с гигантскими новогодними подарками и детские рисунки. С командиром минометной батареи Александром рассматриваем их. Он вспоминает, как выполнял задачу на передовой и был тяжело ранен.

Помимо подарков военнослужащие получают приветы из дома. Письма родных и близких. А для военнослужащих 27-й отдельной мотострелковой бригады организовали праздничный концерт.

Акция «Всегда рядом» проходит постоянно по всей стране. Сейчас Союз машиностроителей России, объединяющий работников промышленных предприятий, организаций и технических вузов в 73 регионах России, продолжает сбор средств для Донбасса и наших защитников, выполняющих боевые задачи на Украине.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов