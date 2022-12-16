В Кремле заявили, что ознакомятся с идеями Киссинджера по Украине

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что талант, опыт и экспертиза Киссинджера будут востребованы всегда.

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Кремль с большим интересом ознакомится с последней статьей бывшего госсекретаря США Генри Киссинджера по Украине и разрешению текущего конфликта. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Мы с большим интересом ознакомимся с этим материалом. Пока, к сожалению, возможности такой не было», - сказал представитель Кремля.

Пресс-секретарь отметил, что талант, опыт и экспертиза Киссинджера востребованы всегда, особенно в острых ситуациях.

Колонка американского политика «Как избежать новой мировой войны» была опубликована в последнем номере британского еженедельника The Spectator. В своей статье Киссинджер отметил, что если Украина и Россия не разрешат конфликта с помощь военных действий или переговоров, то можно прибегнуть к принципу самоопределения и провести референдумы на территориях, которые вызывают споры у сторон.

Напомним, 21 февраля Россия признала независимость Донецкой и Луганской народных республик. Утром 24 февраля в телеобращении к россиянам президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на Украине. Спецоперация вызвала негативную оценку на Западе. В отношении РФ западные страны ввели экономические санкции. Многие зарубежные бренды заявили о приостановке деятельности в России, а также полном уходе с российского рынка.