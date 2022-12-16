В стране и мире В стране и мире В стране и мире

В Кремле заявили, что ознакомятся с идеями Киссинджера по Украине

Андрей Аркадьев
15:20 16.12.2022
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что талант, опыт и экспертиза Киссинджера будут востребованы всегда.
В Кремле заявили, что ознакомятся с идеями Киссинджера по Украине
© Фото: Christoph Soeder, dpa, GlobalLookPress
Читайте нас на:

Кремль с большим интересом ознакомится с последней статьей бывшего госсекретаря США Генри Киссинджера по Украине и разрешению текущего конфликта. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Мы с большим интересом ознакомимся с этим материалом. Пока, к сожалению, возможности такой не было», - сказал представитель Кремля.

Пресс-секретарь отметил, что талант, опыт и экспертиза Киссинджера востребованы всегда, особенно в острых ситуациях.

Колонка американского политика «Как избежать новой мировой войны» была опубликована в последнем номере британского еженедельника The Spectator. В своей статье Киссинджер отметил, что если Украина и Россия не разрешат конфликта с помощь военных действий или переговоров, то можно прибегнуть к принципу самоопределения и провести референдумы на территориях, которые вызывают споры у сторон.

Напомним, 21 февраля Россия признала независимость Донецкой и Луганской народных республик. Утром 24 февраля в телеобращении к россиянам президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на Украине. Спецоперация вызвала негативную оценку на Западе. В отношении РФ западные страны ввели экономические санкции. Многие зарубежные бренды заявили о приостановке деятельности в России, а также полном уходе с российского рынка.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
16:39 В стране и мире
ЦБ сохранил ключевую ставку на уровне 7,5% годовых
15:16 В стране и мире
Собянин рассказал, на сколько в новом году вырастут московские пенсии
14:24 В стране и мире
В iFly планируют отправить первый рейс в Египет через Сирию уже сегодня
13:58 В стране и мире
Глава Русского дома в ЦАР госпитализирован после покушения
13:22 В стране и мире
Сербия передала НАТО запрос на введение в Косово армии и полиции
Популярное
Видео
Путин о Евросоюзе: как еще поступают с теми, кто позволяет вытирать о себя ноги?
Видео
Путин: мы в кабалу не собираемся, ресурсы в экономике есть
Видео
Крикалев: есть угроза, что экипаж «Союза» придется возвращать другим кораблем
Видео
В осколках, воде и рыбах: видео разбившегося огромного аквариума в отеле в Берлине
Видео
Путин рассказал, что на следующее утро после прививки от гриппа уже занимался спортом
В Кремле заявили, что присоединение Чернигова и Одессы к России зависит от мнения граждан
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.