Суд в Гааге приговорил к 26 годам экс-боевика Освободительной армии Косова
Гаагский трибунал вынес первый приговор косовским сепаратистам за военные преступления, передает N1info со ссылкой на приговор суда.
Утверждается, что бывшего командующего Освободительной армии Косова Салиха Мустафу приговорили к 26 годам заключения за пытки и убийство, совершенные в Косове и Метохии в 1999 году.
По данным издания, в приговоре зафиксировано, что Мустафа и подчиненные ему члены военизированной организации совершали преступления против гражданского населения Албании.
Отмечается, что они безосновательно считали их«шпионами» Белграда. Приговор гласит, что один из задержанных ими погиб вследствие побоев и пыток.
Следует отметить - в приговоре, по словам издания, сказано, что свидетели и потерпевшие давали показания в ходе судебного процесса «в атмосфере запугивания и преследования, которая до сих пор царит в Косове».
Напомним, что по делу о военных преступлениях, совершенных в 1998-99 годах, проходят девять человек, в том числе бывший президент частично признанной Республики Косово Хашим Тачи - один из известных полевых командиров «Армии освобождения Косово».