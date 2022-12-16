Суд в Гааге приговорил к 26 годам экс-боевика Освободительной армии Косова

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Гаагский трибунал вынес первый приговор косовским сепаратистам за военные преступления, передает N1info со ссылкой на приговор суда.

Утверждается, что бывшего командующего Освободительной армии Косова Салиха Мустафу приговорили к 26 годам заключения за пытки и убийство, совершенные в Косове и Метохии в 1999 году.

По данным издания, в приговоре зафиксировано, что Мустафа и подчиненные ему члены военизированной организации совершали преступления против гражданского населения Албании.

Отмечается, что они безосновательно считали их«шпионами» Белграда. Приговор гласит, что один из задержанных ими погиб вследствие побоев и пыток.

Следует отметить - в приговоре, по словам издания, сказано, что свидетели и потерпевшие давали показания в ходе судебного процесса «в атмосфере запугивания и преследования, которая до сих пор царит в Косове».

Напомним, что по делу о военных преступлениях, совершенных в 1998-99 годах, проходят девять человек, в том числе бывший президент частично признанной Республики Косово Хашим Тачи - один из известных полевых командиров «Армии освобождения Косово».