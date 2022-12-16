В осколках, воде и рыбах: видео разбившегося огромного аквариума в отеле в Берлине

Улицу, на которой находится отель, перекрыли. На данный момент неизвестно, что стало причиной произошедшего.

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Около 100 сотрудников аварийно-спасательных служб в настоящий момент находятся в гостинице Dom Aquaree в центре Берлина. Сегодня утром в этом отеле разбился 16-метровый цилиндрический аквариум.

Кадры из отеля выложили очевидцы в социальных сетях. Вода и обитатели аквариума выплеснулись на улицу. Весь первый этаж здания завален мебелью и обломками стекла.

«Мы дежурим со 100 сотрудниками аварийно-спасательных служб в отеле Dom Aquaree. Аквариум поврежден, вода вытекает», - сообщили берлинские пожарные.

По данным газеты Bild, вызов поступил в 6 утра по местному времени. Улицу, на которой находится отель, перекрыли. На данный момент неизвестно, что стало причиной произошедшего.