Два Ту-160 пролетели над Северным Ледовитым океаном, Баренцевым и Белым морями
© Фото: ТРК "Звезда"
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Два Ту-160 пролетели над Северным Ледовитым океаном, Баренцевым и Белым морями
© Фото: ТРК "Звезда"
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