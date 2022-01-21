Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Два Ту-160 пролетели над Северным Ледовитым океаном, Баренцевым и Белым морями

05:01 21.01.2022
Два Ту-160 пролетели над Северным Ледовитым океаном, Баренцевым и Белым морями
© Фото: ТРК "Звезда"
Читайте нас на:
ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
04:38 В стране и мире
Сенаторы США представили законопроект оказания военной помощи Украине по ленд-лизу
01:24 В стране и мире
Блинкен заявил, что не ожидает прорывов от переговоров с Лавровым
00:23 В стране и мире
Рогозин иронично отреагировал на идею создания украинского космодрома
23:00 В стране и мире
Видео
Лавров прибыл в Женеву для переговоров с Блинкеном
22:50 В стране и мире
СК и прокуратура организовали проверки после пожара в электричке в Подмосковье
Популярное
«Нет ничего»: Песков о встрече Путина и Зеленского
Видео
Серийные поставки морской версии ракеты «Циркон» начнутся в этом году
Видео
Новейшая подводная лодка «Магадан» принята в состав Военно-морского флота
Следствие предъявило обвинение в мошенничестве замглавы Минтранса Токареву
Байден допустил договоренности с РФ по стратегическим вооружениям на Украине
Видео
Российские военные разработали ускоренный метод тестирования на коронавирус
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.