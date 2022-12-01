Десять тысяч патронов за два дня: как мотострелки из РФ осваивают общевойсковой бой в Белоруссии

© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Звучит команда «К бою!», отделение спешивается, развертывается в боевой порядок и начинает наступление. Атакуя, мотострелки перемещаются по полю, но не прекращают огонь, он практически непрерывный. Стреляют бойцы, как в движении, так и по изготовке, пытаясь таким образом подавить условного противника.

По завершению стрельбы — тщательный анализ, разбор ошибок и снова на исходную позицию. Так шаг за шагом на полигонах Белоруссии российские военнослужащие осваивают тактику современного общевойскового боя. Изучают все его нюансы.

«Боевое слаживание наших товарищей, должна быть какая-то чуйка между собой, чтобы это все работало, потому что тактические действия во время боевых действий очень важны», — говорит заместитель командира взвода Вячеслав Евдокимов.

Мастерство ведения огня бойцы оттачивают каждый день, стреляя из пулеметов, автоматов и ручных противотанковых гранатометов. Здесь не жалеют боеприпасов.

«Узнаем мы много нового, информация большая, работаем, вопросы задаем, с друзьями обсуждаем. Знания прибавляются, но учиться и учиться, вперед-вперед», — отмечает стрелок Александр Бочков.

Инструкторы с опытом учат стрелков не только метким попаданиям в цель, хотя и это немаловажно. Им рассказывают и показывают, как занимать выгодную позицию и обязательно прикрывать друг друга во время боя. Работать в команде, боевыми двойками и тройками.

Армейская тактическая стрельба включает в себя перемещение, стрельбу в движении и из нестандартных положений, а также отработку навыков быстрой перезарядки оружия. Стрельба более, чем динамичная — как в реальной обстановке боя, когда времени на долгие размышления нет. Реакция должна быть мгновенной, действия автоматическими, почти интуитивными. Расход патронов на этом учебном месте колоссальный — 10 тысяч за два дня. Но оно стоит того, ведь с каждым выходом на огневую позицию бойцы все быстрее решают внезапно возникающие тактико-огневые задачи.