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Поставить на ноги: самарские врачи впервые в РФ заменили голеностоп отечественным протезом

Андрей Аркадьев
Павел Кольцов
17:11 15.12.2022
Протезирование голеностопного сустава с использованием отечественного эндопротеза впервые в стране провели в клиниках Самарского государственного медицинского университета (СамГМУ)
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Сборщик мебели Максим упал на улице, получил сложный перелом и уже больше года мотается по больницам. Но по-прежнему он передвигается на костылях и с большим трудом. Буквально поставить Максима на ноги может эндопротезирование. Мужчина стал первым пациентом, которому в России поставили первый отечественный персонифицированный протез голеностопного сустава.

«Впервые предложена технология индивидуального подхода к данному пациенту. Протез, о котором говорится, ставится только этому пациенту, и его невозможно поставить другому», - объяснил заведующий травматолого-ортопедическим отделением №1 Клиник СамГМУ Александр Панкратов.

Эндопротезы разработали ученые НИИ бионики и Самарского медицинского университета. На базе этого вуза находится и производственная площадка. Персонифицированный протез - это как обувь, сшитая по индивидуальному заказу.

«Большая часть времени уходит на проектирование и согласование проекта с лечащим врачом, то есть он дает ТЗ, каким должен быть протез, его модель», - поделился директор Научно-исследовательского института бионики и персонифицированной медицины Андрей Николаенко.

После согласования модели детали эндопротеза просто распечатывают на специальном 3D-принтере. В зависимости от сустава подбирают материалы. Например, тазобедренный из керамики для прочности и полиэтилена для амортизации. Применяются также титан и металлические сплавы. Производство персонифицированных отечественных эндопротезов обходится дешевле серийных импортных аналогов. Протезы изготавливаются полностью из отечественных материалов.

Первую операцию проводят в клинике Самарского медицинского университета. Процедура трудоемкая, занимает порядка двух часов. После операции еще несколько месяцев реабилитации. После этого пациент сможет вернуться практически к полноценной жизни.

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