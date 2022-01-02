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Водопад дома: опубликованы кадры потопа в люберецкой многоэтажке

Роман Захаров
15:16 02.01.2022
По словам местных жителей, во время потопа кипятком залило 11 этажей здания.
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Прокуратура Московской области начала проверку после прорыва трубы в одном из подъездов многоэтажного жилого дома в Люберцах. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.

«В ходе проверки будут установлены обстоятельства и причины произошедшего, дана оценка исполнению требований федерального законодательства, в том числе в сфере жилищно-коммунального хозяйства. По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», - сказано в сообщении.

Ранее очевидцы разместили в социальных сетях кадры инцидента. На записи видно, как подъезд многоэтажки буквально превратился в водопад: со ступенек и по стенам льются мощные потоки воды. При этом акавазавеса настолько плотная, что видимость там едва ли превышает пару метров.

По словам местных жителей, кипятком залило 11 этажей. В то же время они отмечают, что ремонтная бригада оперативно прибыла на место и устранила неполадки, приведшие к ЧП.

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