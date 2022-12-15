Самбист Новоселов получил пять лет колонии за изнасилование студентки

Ранее судимый экс-чемпион Европы по боевому самбо провел восемь месяцев в СИЗО, которые зачлись в его срок.

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Ранее судимый экс-чемпион Европы по боевому Самбо и смешанным единоборствам Максим Новоселов приговорен к пяти годам колонии строгого режима за избиение и изнасилование 18-летней студентки. Данное решение вынес Тушинский суд Москвы.

«Признать Новоселова виновным и по совокупности совершенных преступлений назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на пять лет с отбытием наказания в исправительной колонии строгого режима», - передает постановление ТАСС.

Согласно сообщению прокуратуры, инцидент произошел в районе 74-го километра МКАД. Ранее потерпевшая познакомилась с подсудимым в одном из заведений МО. Когда девушка, находясь в автомобиле самбиста, поняла, что они следуют в неизвестном направлении, то попросила его остановиться. Выйдя из машины, она направилась к автобусной остановке «Новобутаково», где подозреваемый догнал ее и силой затащил в надземный переход неподалеку. Там он нанес ей удар в живот и, используя свое физическое превосходство, изнасиловал.

В 2019 году ирландский боец смешанных единоборств Конор Макгрегор был обвинен в изнасиловании, однако они оказались не доказаны. Об этом сообщила газета The New York Times. После ареста и допроса спортсмен был отпущен без предъявления обвинений со стороны следствия.