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В РФ разрешили друзьям алиментщиков гасить долги за них

Семен Лавров
15:07 15.12.2022
Выплачивать долги алиментщиков третьим лицам будет разрешено только в случае согласия должников.
В РФ разрешили друзьям алиментщиков гасить долги за них
© Фото: Nikolay Gyngazov, GlobalLookPress
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Оплачивать долги алиментщиков в России теперь смогут их друзья и родственники. При этом такие действия, как покупка продуктов или оплата различных расходов, не освобождают лицо, совершившее преступление, от ответственности, если не совершаются регулярно. Соответствующее постановление сделал Верховный суд Российской Федерации.

«Погашение задолженности может быть произведено не только лицом, совершившим преступление, но и с его согласия другими лицами», - гласит оно.

Кроме этого, Верховный суд принял решения касательно обязательств должников.

«Обещания, а также различного рода обязательства лица, совершившего преступление, погасить задолженность в будущем не являются обстоятельствами, дающими основание для освобождения этого лица от уголовной ответственности», - сообщил ВС РФ.

Также, по решению Верховного суда, нерегулярная или частичная оплата алиментов не освобождают должника от административной и уголовной ответственности, если в результате анализа его семейного и материального положения судом не было решено обратное.

Ранее уполномоченный по правам ребенка при президенте РФ Анна Кузнецова предложила создать единый реестр должников по алиментам, внесение в который повлечет для неплательщика наложение определенных санкций. Она также призвала ужесточить ответственность за неуплату алиментов.

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