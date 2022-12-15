В стране и мире Песков прокомментировал слухи об отставке Лаврова Анна Касаткина Информация о возможном уходе главы МИД с поста ранее появилась в Telegram-каналах. © Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» Читайте нас на: Отставка главы МИД России Сергея Лаврова не обсуждается, информация об этом является недостоверной. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. «Традиционно я вам отвечу: относитесь соответствующим образом к таким слухам», - сказал он. Сообщения о том, что обсуждаются кандидаты на пост главы МИД РФ после ухода Лаврова, появились ранее в Telegram-каналах. Причина возможной отставки не уточнялась. Лавров занимает свой пост с 9 марта 2004 года. Экспертное мнение и аналитика