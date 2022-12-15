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Песков прокомментировал слухи об отставке Лаврова

Анна Касаткина
14:15 15.12.2022
Информация о возможном уходе главы МИД с поста ранее появилась в Telegram-каналах.
Песков прокомментировал слухи об отставке Лаврова
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Отставка главы МИД России Сергея Лаврова не обсуждается, информация об этом является недостоверной. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Традиционно я вам отвечу: относитесь соответствующим образом к таким слухам», - сказал он.

Сообщения о том, что обсуждаются кандидаты на пост главы МИД РФ после ухода Лаврова, появились ранее в Telegram-каналах. Причина возможной отставки не уточнялась.

Лавров занимает свой пост с 9 марта 2004 года.

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