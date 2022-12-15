Песков прокомментировал слухи об отставке Лаврова
Информация о возможном уходе главы МИД с поста ранее появилась в Telegram-каналах.
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
Отставка главы МИД России Сергея Лаврова не обсуждается, информация об этом является недостоверной. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Традиционно я вам отвечу: относитесь соответствующим образом к таким слухам», - сказал он.
Сообщения о том, что обсуждаются кандидаты на пост главы МИД РФ после ухода Лаврова, появились ранее в Telegram-каналах. Причина возможной отставки не уточнялась.
Лавров занимает свой пост с 9 марта 2004 года.