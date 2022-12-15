В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Песков указал на антироссийскую истерику Польши после резолюции сейма страны

Анна Назайкина
12:36 15.12.2022
Ранее стало известно, что польский парламент принял решение признать Россию государством, «поддерживающим терроризм». За того, чтобы принять резолюцию, отдал голос 231 депутат.
Песков указал на антироссийскую истерику Польши после резолюции сейма страны
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»
Читайте нас на:

В Кремле высказались о резолюции сейма Польши, которая называет Россию страной, которая якобы поддерживает терроризм.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что такое решение является проявлением антироссийской истерики.

«Что касается решения сейма- то продолжается антироссийская истерика, так к этому и относимся», - сказал он.

Ранее стало известно, что польский парламент принял решение признать Россию государством, «поддерживающим терроризм». За того, чтобы принять резолюцию, отдал голос 231 депутат. Следует отметить, что 226 на участвовали в голосовании.

Кроме того, сейм Польши решил возложить ответственность на Россию за авиакатастрофу в Смоленске, которая произошла в апреле 2010 года. Тогда рухнул польский авиалайнер Ту-154М. Погибли президент Польши Лех Качиньский и его жена, а также известные политики, члены высшего военного командования Польши, общественные деятели.

«Что касается катастрофы, польские власти просто отказываются смотреть правде в глаза, отказываются реалии трагического происшествия признавать», - сказал Дмитрий Песков.

Польша обвиняет в случившемся Россию и отрицают данные отчета 2011 года, в котором следствие пришло к выводу, что причиной трагедии стала ошибка экипажа. Дмитрий Песков тогда заявлял, что Москва негативно относится к обвинениям Польши по обстоятельствам крушения борта.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
11:51 В стране и мире
Видео
В Роскосмосе рассказали о повреждении внешней обшивки «Союза МС-22»
11:07 В стране и мире
Губернатор Калининградской области заявил, что в регион едут зимовать немцы
10:31 В стране и мире
Видео
Жителя Хабаровска осудили на 12,5 лет колонии за попытку продажи секретных данных спецслужбам Украины
10:20 В стране и мире
В полиции рассказали, что напавший на мужа Пелоси собирался атаковать сына Байдена и Тома Хэнкса
09:00 В стране и мире
WP узнал о планах США помочь Киеву создать «умные бомбы»
Популярное
Видео
Путин рассказал, что на следующее утро после прививки от гриппа уже занимался спортом
В Кремле заявили, что присоединение Чернигова и Одессы к России зависит от мнения граждан
Видео
Политолог объяснил, почему попытки Запада разжечь конфликт в Косово унижают Киев
Видео
Главный подводный обманщик: как работает подводный комплекс отвлечения МГ-74
Видео
«Встанут с теми, кто вышел на баррикады»: эксперт дала прогноз по развитию ситуации в Косово
Путин и Эрдоган обсудили устранение препятствий для поставок зерна из РФ
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.