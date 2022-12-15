Песков указал на антироссийскую истерику Польши после резолюции сейма страны

Ранее стало известно, что польский парламент принял решение признать Россию государством, «поддерживающим терроризм». За того, чтобы принять резолюцию, отдал голос 231 депутат.

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В Кремле высказались о резолюции сейма Польши, которая называет Россию страной, которая якобы поддерживает терроризм.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что такое решение является проявлением антироссийской истерики.

«Что касается решения сейма- то продолжается антироссийская истерика, так к этому и относимся», - сказал он.

Ранее стало известно, что польский парламент принял решение признать Россию государством, «поддерживающим терроризм». За того, чтобы принять резолюцию, отдал голос 231 депутат. Следует отметить, что 226 на участвовали в голосовании.

Кроме того, сейм Польши решил возложить ответственность на Россию за авиакатастрофу в Смоленске, которая произошла в апреле 2010 года. Тогда рухнул польский авиалайнер Ту-154М. Погибли президент Польши Лех Качиньский и его жена, а также известные политики, члены высшего военного командования Польши, общественные деятели.

«Что касается катастрофы, польские власти просто отказываются смотреть правде в глаза, отказываются реалии трагического происшествия признавать», - сказал Дмитрий Песков.

Польша обвиняет в случившемся Россию и отрицают данные отчета 2011 года, в котором следствие пришло к выводу, что причиной трагедии стала ошибка экипажа. Дмитрий Песков тогда заявлял, что Москва негативно относится к обвинениям Польши по обстоятельствам крушения борта.