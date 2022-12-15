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Рвется пламя из ствола: кадры подготовки танкистов ЦВО к будущим сражениям

11:37 15.12.2022
Операторы-наводчики тренируются стрелять в движении по мишеням на дистанции до двух километров.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Танкисты Центрального военного округа на практике отрабатывают слаженность действий экипажей боевых машин и применение штатного вооружения.

Операторы-наводчики тренируются стрелять в движении по мишеням на дистанции до двух километров. Механики-водители выполняют вождение танка по естественным препятствиям. Тренировки проходят в тыловой зоне проведения специальной военной операции, а обучением танкистов занимаются опытные инструкторы.

«Они должны научиться тому, что их ждет на передовой. И должны уметь управлять танком и использовать его вооружение в полном объеме», - рассказал инструктор с позывным Колос.

После завершения подготовки военнослужащие приступят к выполнению задач по контролю и обороне освобожденных территорий, а также службе в составе подразделений резерва и усиления.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов

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