Грохот танков, разрывы снарядов: как наши бойцы теснят противника на Донецком направлении

Разведку местности проводят с помощью беспилотников. Дроны позволяют не только найти противника, но и скорректировать огонь.

© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

На Донецком направлении сейчас развернулось масштабное танковое сражение. Наши военные теснят националистов, которые закрепились в населенном пункте.

Действовать необходимо аккуратно, на вооружении у боевиков есть крупнокалиберные пулеметы и РПГ. Поэтому сначала необходимо подавить огневые точки. В ответ националисты пытаются подбить наши танки и выпустить свои, но безуспешно. Техника боевиков сразу же терпит поражение.

«Вражеский танчик выехал, начал работать по зданию. Сбили гусеницу. Все, танчик уже обездвижен. Толку от него уже мало. Ну, следующий выстрел пошел под башню, чтобы обезвредить», - рассказал военнослужащий ВС РФ с позывным Марс.

Разведку местности проводят с помощью беспилотников. Дроны и найти противника позволяют, и огонь скорректировать. После ударов крупным калибром в бой вступают штурмовые отряды. Они должны освободить и зачистить населенный пункт.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов