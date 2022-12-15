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Жителя Хабаровска осудили на 12,5 лет колонии за попытку продажи секретных данных спецслужбам Украины

Анна Касаткина
10:31 15.12.2022
Осужденный имел доступ к сведениям о транспортной инфраструктуре, составляющим государственную тайну.
© Видео: ФСБ РФ © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Жителя Хабаровска приговорили к 12,5 года лишения свободы по делу о государственной измене - мужчина пытался продать секретные сведения украинским спецслужбам. Об этом сообщает пресс-служба ФСБ России.

По данным правоохранителей, осужденный Вячеслав Мамуков имел доступ к сведениям о транспортной инфраструктуре, составляющим государственную тайну. По корыстным соображениям он через Интернет связался с представителями спецслужбы Украины и предложил продать им данные, «которые могли быть использованы в ущерб безопасности Российской Федерации». Предпринятые сотрудниками ФСБ меры не позволили Мамукову передать информацию украинской стороне.

«Суд признал Мамукова виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей 275 УК России "Государственная измена", назначив наказание в виде лишения свободы сроком на 12 лет и 6 месяцев в колонии строгого режима», - говорится в сообщении ведомства.

Ранее ФСБ задержала в аэропорту Красноярска мужчину, который собирался вступить в ряды украинских боевиков. Мужчина пытался попасть на украинскую территорию через одну из стран СНГ.

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