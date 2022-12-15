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На переднем крае обороны: бойцы ВС РФ удержали стратегическую высоту в зоне спецоперации

00:29 15.12.2022
Умело выбирая позиции, российские военнослужащие эффективно подавляют украинских националистов, уничтожая военную технику и живую силу врага.
На переднем крае обороны: бойцы ВС РФ удержали стратегическую высоту в зоне спецоперации
© Фото: Минобороны России
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Джанбулат Тебердиев - лейтенант

Командир мотострелковой роты лейтенант Джанбулат Тебердиев в составе своего подразделения удерживал позиции российских войск в районе важного стратегического населенного пункта. Вооруженные формирования украинских националистов предприняли попытку отбить поселок и атаковали позиции российских военнослужащих.

© Минобороны России

Находясь под артиллерийским огнем, проявляя мужество и отвагу, лейтенант Тебердиев умело управлял подразделением, грамотно распределил личный состав и технику на удерживаемых позициях, своевременно отдавал приказания на поражение численно превосходящих боевиков. При ведении обороны, рота под командованием лейтенанта Тебердиева, занимая стратегически выгодную позицию, отразила четыре атаки противника, уничтожила танк, боевую машину пехоты, три бронированных автомобиля, а также до двух десятков националистов.

Семен Никитин - гвардии младший сержант

Семен Никитин в составе своего подразделения удерживал стратегически важную высоту. Находясь под минометным огнем противника, корректировал огонь российской ствольной артиллерии, своевременно обнаруживал и передавал на командный пункт российских войск информацию о перемещении бронетехники боевиков, огневых точках и замаскированных позициях.

© Минобороны России

Противник, стремясь восстановить контроль над высотой, предпринял очередную попытку наступления на российские позиции. Младший сержант, находясь на передней линии обороны, вскрыл замысел националистов и прицельным огнем ПТУР уничтожил две бронемашины и отделение боевиков. Националисты, понеся потери, вынуждено отступили. 

Александр Артемьев - сержант

Оператор взвода противотанковых управляемых ракет сержант Александр Артемьев в составе экипажа боевой машины, выполнял задачу по уничтожению бронетехники противника. Украинские националисты, стремясь восстановить контроль над утраченными территориями, попытались прорвать оборону и атаковали позиции наших войск, активно применяя танки и другую бронетехнику.

© Минобороны России

Прикрывая российские подразделения на танкоопасном направлении, и находясь на закрытой огневой позиции, сержант Александр Артемьев получал целеуказания от старшего начальника, быстро производил поиск целей националистов, классифицировал наиболее опасные из них, осуществлял пуски ракет, прицельным огнем поражая бронетехнику противника. В результате грамотных, своевременных действий сержанта, экипажу его боевой машины удалось отбить две атаки превосходящих сил врага, уничтожить танк, два бронетранспортера и более десятка националистов.

Материал подготовили: Ян Брацкий, Николай Баранов

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