На переднем крае обороны: бойцы ВС РФ удержали стратегическую высоту в зоне спецоперации

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Находясь под артиллерийским огнем, проявляя мужество и отвагу, лейтенант Тебердиев умело управлял подразделением, грамотно распределил личный состав и технику на удерживаемых позициях, своевременно отдавал приказания на поражение численно превосходящих боевиков. При ведении обороны, рота под командованием лейтенанта Тебердиева, занимая стратегически выгодную позицию, отразила четыре атаки противника, уничтожила танк, боевую машину пехоты, три бронированных автомобиля, а также до двух десятков националистов.

Семен Никитин - гвардии младший сержант

Семен Никитин в составе своего подразделения удерживал стратегически важную высоту. Находясь под минометным огнем противника, корректировал огонь российской ствольной артиллерии, своевременно обнаруживал и передавал на командный пункт российских войск информацию о перемещении бронетехники боевиков, огневых точках и замаскированных позициях.