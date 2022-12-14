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Пять секунд до пуска: как ЗРК «Тор-М2У» мгновенно обнаруживают и уничтожают авиацию врага в зоне СВО

07:41 14.12.2022
Расчеты комплексов «Тор» сканируют небо на 360 градусов и расстояние больше 30 километров.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Минобороны России опубликовало кадры боевой работы расчетов зенитных ракетных комплексов (ЗРК) «Тор-М2У» в зоне спецоперации. Расчет Западного военного округа уничтожил разведывательные беспилотные летательные аппараты (БЛА) украинских националистов.

Приближающиеся БЛА расчет обнаружил при помощи радиолокационной станции кругового обзора. После определения целей «Тор» произвел пуски ракет. После поражения вражеских беспилотников боевая машина сменила огневую позицию для ухода от ответного удара.

Расчеты комплексов «Тор» сканируют небо на 360 градусов и расстояние больше 30 километров. Противник обычно бьет реактивными снарядами и крылатыми ракетами. Нередко на территорию пытаются залететь и беспилотники. Как только в зону ответственности входит любой воздушный объект, который не отвечает на запрос «свой-чужой», расчеты берут его на сопровождение и готовы поразить цель. Основные задачи «Тора» — защита стратегически важных объектов или воинских подразделений. Одна машина может прикрыть, например, мотострелковую роту.

В боекомплекте «Тора» этой модификации — восемь зенитных управляемых ракет. Они могут стартовать после обнаружения цели спустя пять секунд. Комплекс может стрелять одновременно по четырем целям или четырьмя ракетами по одной, и замечает даже самые мелкие объекты.

«Машина способна брать на сопровождение беспилотники размером с птицу… На счету расчета боевой машины порядка 50-ти сбитых воздушных целей за все время специальной военной операции», — рассказал начальник расчета ЗРК «Тор-М2У» с позывным «Кочевник».

Если понадобится, зенитный ракетный комплекс может отстреливаться на ходу. Аналогов ему не существует ни в одной другой армии мира. В зоне спецоперации и приграничных территориях «Торы» работают круглосуточно, спасая от воздушных атак боевые позиции подразделений и мирное население.

Материал подготовили Анна Касаткина и Николай Баранов.

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