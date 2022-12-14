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Покорить «Сердечко»: как артиллерия работает по стратегически важной высоте в зоне СВО

Валентин Гвоздев
06:36 14.12.2022
Взятие высоты позволит получить контроль над всей округой Белогоровки и развить наступление.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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На Лисичанском направлении артиллерия наносит удары по укреплениям украинских националистов. Главная цель — «Сердечко». Из-за необычной формы так называют стратегически важную высоту, взятие которой позволит нашим подразделениям продвинуться к Белогоровке, а оттуда к Северску — одному из ключевых узлов обороны противника.

Артиллеристы 2-го армейского корпуса Народной милиции Луганской Народной Республики поддерживают штурмовые группы Вагнера в районе севернее Белогоровки. Расчет работает по дежурной цели, это значит, что ее координаты давно известны. Бьют фугасными боеприпасами, небольшая корректировка и еще один выстрел.

Осколочно-фугасные снаряды используют для уничтожения укреплений. Взрыватели устанавливают на замедление, чтобы снаряд сначала пробил бетон и только потом разорвался. В своей работе артиллеристы учитывают все нюансы, способные повлиять на точность стрельбы.

«Глаза» — так здесь называют корректировщиков — подтверждают точное попадание по позициям неонацистов. На другой огневой позиции огонь ведет уникальная установка.

«Для начала работаем тяжелым вооружением для того, чтобы поднять противника на поверхность, который за все эти годы закопался, забетонировался. Сейчас мы его должны поднять вверх, с интервалом, конечно, а потом нашим уникальным вооружением С-60 уже добивать на поверхности», — рассказывает командир батальона теробороны под позывным позывной «Чечен».

Установка уникальна, поскольку ее переоборудовали для работы по наземным целям. Осколочные боеприпасы прекрасно справляются с пехотой, которую подняла артиллерия.

За три минуты, а именно столько времени расчет проводит на одной огневой позиции, установка выпускает 57 снарядов. Разведка подтверждает попадание, над позициями националистов поднимается черный дым.

«В результате попадания пошел черный дым, были взрывы. Это как передали товарищи, которые нас корректировали. Работа была выполнена на отлично, мы довольны своей работой. Маленькая, но ежедневная победа», — отмечает командир артиллерийского подразделения с позывным «Старый».

Покой националистам даже не снится, спать им не дает работа российской артиллерии. Удары по позициям наносят как днем, так и ночью. Овладение высотой «Сердечко» — вопрос ближайшего времени. Со взятием этой стратегически важной высоты наши бойцы получат контроль над всей округой Белогоровки и смогут продолжить развивать наступление.

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