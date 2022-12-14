Тысячи жителей Братска остались без горячей воды из-за аварии на сетях

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Восемьдесят три многоквартирных дома в городе Братске Иркутской области остались без тепла из-за коммунальной аварии. Без горячей воды остаются около 15 тысяч жителей, сообщает региональный главк МЧС.

«13.12.2022 г. от ЕДДС Братска поступила информация об аварийном отключении теплоснабжения и горячего водоснабжения в Братске, под отключение попали 83 многоквартирных жилых дома, в которых проживают 14 704 человека, из них 4 500 детей», - говорится в сообщении на сайте ведомства.

В настоящее время тепло в дома подается по обратному трубопроводу, сообщил мэр города Сергей Серебренников.

«Сильного понижения температуры в квартирах нет. <...> В связи с аварией завтра приостанавливается образовательный процесс в школах № 32, 37, 3, гимназии № 1 и в 8 детских садах», - написал Серебренников в своем Telegram-аккаунте.

Авария произошла в центральной части города и затронула жителей пяти микрорайонов. Из-за того, что в подвале одного из домов скопился пар, коммунальщики отключили электричество. На месте ЧП работают восстановительные бригады.