В Новосибирске связисты поздравили ветерана ВОВ с днем рождения

В Новосибирске военнослужащие подразделения связи поздравили ветерана Войск связи Михаила Мезина с 98-летием. После вручения подарков для него в режиме видео-моста организовали торжественный марш.

За онлайн-поздравлением ветеран наблюдал вместе с представителями штаба общевойскового объединения Центрального военного округа.

Михаил Мезин пошел на фронт добровольцем в 17 лет, приписав себе лишний год. Прошел все ступени воинской службы - от рядового до полковника. И в свои 98 он продолжает вести патриотическую работу по воспитанию молодежи.

Материал подготовил: Роман Захаров