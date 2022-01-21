Воскрешенная красота: 130 древних статуй из Пальмиры восстановили в музее Дамаска

За семью замками в главной сокровищнице сирийского Дамаска идут последние приготовления к отправке на большое расстояние груза особой ценности. Грандиозный проект завершен: 130 статуй склеены из мельчайших кусков и готовы к отправке в Государственный музей в Тадморе.

«Эти статуи из Пальмиры, мы привезли их сюда для того чтобы восстановить, и мы сделали это», - заявил заместитель директора национального музея Дамаска Хумам Саад.

Трудно поверить, что еще год назад эти произведения искусства находились в плачевном состоянии. Варвары 21 века в 2015 году крушили все, что хоть отдаленно напоминало человеческие фигуры и лица. В настоящее время все собрано, восстановлено, рассортировано и готово вернуться на старое место.

Упаковывают статуи в крепкие деревянные ящики, сверху к которым крепятся фотографии и описание того, что внутри. Повезут ценный груз под усиленной охраной из национального исторического музея Дамаска.

Первым делом восстановили трехметрового льва богини Аллат, монумент, который прежде всего взорвали террористы. Ну, а дальше дело пошло и, кстати, продолжается до сих пор. Сирийские археологи продолжают работать не только с античным известняком, но и с другими предметами: керамическими амфорами и монетами, собранными в разных уголках страны.

«Возраст этого сосуда очень велик. Это примерно 2500 год до нашей эры. Этот сосуд использовался для благовоний в храме… Я беру шприц и впрыскиваю клей в трещины, и таким образом мы сохраняем этот экспонат», - объяснила реставратор Сима Абу Аси.

Целительные «уколы» амфорам Сима Абу Аси делает уже двадцать лет. Ее руками восстановлены сотни произведений искусства. Вместе с ней в кондиционированном помещении с особым температурным режимом трудятся еще несколько коллег, а между их рабочими местами, на столах, разложены клады.

«Все эти монеты разных периодов: римского, византийского, османского... Их перехватила полиция в Дейр эз-Зоре. Эти монеты могли достаться контрабандистам, но сейчас они в нашем музее!» - поделилась реставратор Меяда Асади.

Тут может быть и золото, и серебро, но никто не увидит блеска металла до тех пор, пока Меяда Асади не сядет за микроскоп и не потратит полдня на то, чтобы очистить его от грязи. Точно так же и с пальмирскими монументами - они имели бы все шансы навсегда пропасть, если бы не люди, которые дали им вторую жизнь.

Материал подготовили Анна Берестовая и Николай Баранов