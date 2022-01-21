Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Воскрешенная красота: 130 древних статуй из Пальмиры восстановили в музее Дамаска

Игорь Лапик
05:00 21.01.2022
Еще год назад произведения искусства находились в плачевном состоянии, а сейчас готовы вновь стать частью экспозиции музея.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
Читайте нас на:

За семью замками в главной сокровищнице сирийского Дамаска идут последние приготовления к отправке на большое расстояние груза особой ценности. Грандиозный проект завершен: 130 статуй склеены из мельчайших кусков и готовы к отправке в Государственный музей в Тадморе.

«Эти статуи из Пальмиры, мы привезли их сюда для того чтобы восстановить, и мы сделали это», - заявил заместитель директора национального музея Дамаска Хумам Саад.

Трудно поверить, что еще год назад эти произведения искусства находились в плачевном состоянии. Варвары 21 века в 2015 году крушили все, что хоть отдаленно напоминало человеческие фигуры и лица. В настоящее время все собрано, восстановлено, рассортировано и готово вернуться на старое место.

Упаковывают статуи в крепкие деревянные ящики, сверху к которым крепятся фотографии и описание того, что внутри. Повезут ценный груз под усиленной охраной из национального исторического музея Дамаска.

Первым делом восстановили трехметрового льва богини Аллат, монумент, который прежде всего взорвали террористы. Ну, а дальше дело пошло и, кстати, продолжается до сих пор. Сирийские археологи продолжают работать не только с античным известняком, но и с другими предметами: керамическими амфорами и монетами, собранными в разных уголках страны.

«Возраст этого сосуда очень велик. Это примерно 2500 год до нашей эры. Этот сосуд использовался для благовоний в храме… Я беру шприц и впрыскиваю клей в трещины, и таким образом мы сохраняем этот экспонат», - объяснила реставратор Сима Абу Аси.

Целительные «уколы» амфорам Сима Абу Аси делает уже двадцать лет. Ее руками восстановлены сотни произведений искусства. Вместе с ней в кондиционированном помещении с особым температурным режимом трудятся еще несколько коллег, а между их рабочими местами, на столах, разложены клады.

«Все эти монеты разных периодов: римского, византийского, османского... Их перехватила полиция в Дейр эз-Зоре. Эти монеты могли достаться контрабандистам, но сейчас они в нашем музее!» - поделилась реставратор Меяда Асади.

Тут может быть и золото, и серебро, но никто не увидит блеска металла до тех пор, пока Меяда Асади не сядет за микроскоп и не потратит полдня на то, чтобы очистить его от грязи. Точно так же и с пальмирскими монументами -  они имели бы все шансы навсегда пропасть, если бы не люди, которые дали им вторую жизнь.

Материал подготовили Анна Берестовая и Николай Баранов

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
04:38 В стране и мире
Сенаторы США представили законопроект оказания военной помощи Украине по ленд-лизу
01:24 В стране и мире
Блинкен заявил, что не ожидает прорывов от переговоров с Лавровым
00:23 В стране и мире
Рогозин иронично отреагировал на идею создания украинского космодрома
23:00 В стране и мире
Видео
Лавров прибыл в Женеву для переговоров с Блинкеном
22:50 В стране и мире
СК и прокуратура организовали проверки после пожара в электричке в Подмосковье
Популярное
«Нет ничего»: Песков о встрече Путина и Зеленского
Видео
Серийные поставки морской версии ракеты «Циркон» начнутся в этом году
Видео
Новейшая подводная лодка «Магадан» принята в состав Военно-морского флота
Следствие предъявило обвинение в мошенничестве замглавы Минтранса Токареву
Байден допустил договоренности с РФ по стратегическим вооружениям на Украине
Видео
Российские военные разработали ускоренный метод тестирования на коронавирус
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.