Крупная партия из 200 радиостанций «Азарт» поступила в войска ЗВО в Нижегородской области

Более 200 цифровых портативных радиостанций шестого поколения «Азарт-П1» поступили по Гособоронзаказу в соединения и воинские части Западного военного округа (ЗВО) в Нижегородской области.

Новые средства связи поступили на вооружение воинских частей и подразделений танковой армии. Портативные радиостанции «Азарт-П1» предназначены для засекреченной связи тактического звена, обеспечены помехоразведзащищенностью и способны работать в температурном диапазоне от -50 до +50 градусов.

Возможности устройств позволяют настраиваться на любые частоты, обеспечивать связь с мобильными телефонами и вести прием модулированных сигналов.

«Азарт-П1» сопрягается со всеми радиостанциями, работающими на любых стандартах связи, способна принимать и передавать текстовые файлы, карты, шифрокоды, определять координаты с помощью ГЛОНАСС. Дальность действия - до четырех километров.

Материал подготовили: Ян Брацкий и Дмитрий Долгов