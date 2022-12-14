Лавров заявил, что западные страны затеяли архаичные игры с нулевой суммой

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Американцы и европейские страны через «геополитических инженеров» затеяли архаичные игры с нулевой суммой. В результате интриг Украину долгие годы превращали в «анти-Россию». Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

«Превращали в борьбу с русским языком, с русской культурой, с русским образованием, с русскими средствами массовой информации. И одновременно поощряли внедрение в теорию и практику украинского государства через законодательные акты неонацистской практики и неонацистских идеалов», - сказал глава внешнеполитического ведомства.

Сергей Лавров также отметил, что многие годы американцы пытались создать на Украине прямые военные угрозы безопасности России. По его словам, все это обусловило решение о проведении специальной операции.

Ранее министр иностранных дел России заявил, что украинский народ будет освобожден от неонацистских правителей. Он, по словам Сергея Лаврова, заслуживает жить в дружбе со славянскими братьями.