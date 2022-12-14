Мэр Горловки сообщил об обстреле врагом Мичуринской исправительной колонии

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Вооруженные формирования Украины обстреляли Мичуринскую исправительную колонию в Горловке, сообщил мэр города Иван Приходько.

«В результате обстрела Мичуринской исправительной колонии (Никитовский район Горловки) со стороны украинских вооруженных бандформирований поврежден ряд зданий, почта, общежитие, кровля и территория колонии, посечен газопровод», - написал он в своем Тelegram-канале.

Ранее в Кремле согласились с мнением зампредседателя Совбеза РФ Дмитрия Медведева, что системы Patriot станут законной целью для ВС РФ в случае доставки их из США на Украину.

Напомним, 21 февраля Россия признала независимость Донецкой и Луганской народных республик. Утром 24 февраля в телеобращении Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на Украине. Утром 21 сентября президент вновь обратился к россиянам и объявил о проведении в стране частичной мобилизации.

Двадцать седьмого сентября власти Донецкой и Луганской республик, а также подконтрольных российским силам Херсонской и Запорожской областей провели референдумы о присоединении к России. Уже 30 сентября в Кремле были подписаны договоры о принятии в состав РФ новых территорий.