Армия Армия Армия

Связь любой ценой и круговая оборона: в Минобороны рассказали о новых подвигах бойцов ВС РФ на Украине

00:25 14.12.2022
Сохраняя выдержку и самообладание в зоне проведения специальной военной операции, российские военнослужащие демонстрируют высокий профессионализм и слаженность действий, продвигаясь вглубь территории противника.
Связь любой ценой и круговая оборона: в Минобороны рассказали о новых подвигах бойцов ВС РФ на Украине
© Фото: Минобороны России
Читайте нас на:

Даниил Тюкавкин – рядовой, пулеметчик

Действуя в составе группы российских военнослужащих, в ходе боя осуществлял прикрытие подразделения огнем из пулемета. Противник, используя численное превосходство, предпринимал попытки окружения российских военнослужащих. Командир принял решение вывести подразделение на более выгодную позицию.

© Минобороны России

При отходе рядовой Тюкавкин продолжил прикрытие подразделения огнем. После выхода пулемета из строя, взял два захваченных у противника автомата и продолжил вести бой. Прикрывая подразделение, огневую позицию покинул последним, пока не убедился в отходе товарищей. Умело и грамотно меняя огневые позиции, рядовой Даниил Тюкавкин, не допустил окружения группы и потерь среди личного состава, а также нанес значительные потери противнику, сорвав наступление националистов на вверенном рубеже обороны.

Артем Перевозкин – гвардии ефрейтор, старший стрелок мотострелковой роты

В ходе отражения наступления противника, усиленного бронетехникой, возникла угроза прорыва обороны на одном из рубежей. Его удерживало подразделение, в составе которого находился гвардии ефрейтор Артем Перевозкин.

© Минобороны России

Быстро оценив обстановку, он скрытно выдвинулся во фланг наступающего противника. Дождавшись подхода бронетехники к рубежу уверенного поражения из штатных противотанковых средств, несколькими точными выстрелами поджег две единицы бронетехники. Мотопехота противника, утратив огневую поддержку и находясь под плотным огнем отделения Артема Перевозкина в спешке отступила.

Валентин Бессонов - капитан, начальник станции связи

Капитан Валентин Бессонов в ходе специальной военной операции в условиях, сопряженных с риском для жизни, выполнял задачи по обеспечению батальонной тактической группы российских войск устойчивой связью.

© Минобороны России

При ведении оборонительных боев в районе одного из населенных пунктов, позиции наших войск были подвергнуты артобстрелу. После очередного залпа вражеской артиллерии станция, обеспечивающая связь внутри БТГр и с вышестоящим командованием, получила осколочные повреждения и вышла из строя. Несмотря на угрозу для жизни Валентин Бессонов приступил к восстановлению связи.

Благодаря мужеству и самоотверженности капитана, а также профессионализму его подчиненных, российским связистам удалось оперативно восстановить связь внутри БТГр, что позволило передать координаты позиций вражеской артиллерии.

Материал подготовили: Ян Брацкий, Николай Баранов

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
23:55 Спорт
Аргентина разгромила Хорватию и вышла в финал ЧМ-2022
21:47 Спорт
Видео
Журова оценила предложение допустить Россию на Олимпиаду под нейтральным флагом
20:21 В стране и мире
Видео
Сербы в полной боевой готовности: как развивается ситуация на границе с Косово
20:48 В стране и мире
Видео
Путин: Россия должна идти вперед, опираясь на лучшие отечественные традиции
21:02 В стране и мире
CNN: в США завершают разработку планов по отправке ЗРК Рatriot на Украину
Популярное
Видео
«Встанут с теми, кто вышел на баррикады»: эксперт дала прогноз по развитию ситуации в Косово
Видео
Главный подводный обманщик: как работает подводный комплекс отвлечения МГ-74
Путин и Эрдоган обсудили устранение препятствий для поставок зерна из РФ
Видео
Опубликованы кадры обмена Виктора Бута на американку Грайнер
Видео
Космический карнавал: одновременное противостояние Марса и его покрытие полной Луной показали на видео
Видео
«В тени вулкана»: заслуженный летчик РФ рассказал о самом опасном полете в жизни
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.