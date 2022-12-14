Связь любой ценой и круговая оборона: в Минобороны рассказали о новых подвигах бойцов ВС РФ на Украине

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При отходе рядовой Тюкавкин продолжил прикрытие подразделения огнем. После выхода пулемета из строя, взял два захваченных у противника автомата и продолжил вести бой. Прикрывая подразделение, огневую позицию покинул последним, пока не убедился в отходе товарищей. Умело и грамотно меняя огневые позиции, рядовой Даниил Тюкавкин, не допустил окружения группы и потерь среди личного состава, а также нанес значительные потери противнику, сорвав наступление националистов на вверенном рубеже обороны.

Артем Перевозкин – гвардии ефрейтор, старший стрелок мотострелковой роты

В ходе отражения наступления противника, усиленного бронетехникой, возникла угроза прорыва обороны на одном из рубежей. Его удерживало подразделение, в составе которого находился гвардии ефрейтор Артем Перевозкин.