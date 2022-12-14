Связь любой ценой и круговая оборона: в Минобороны рассказали о новых подвигах бойцов ВС РФ на Украине
Сохраняя выдержку и самообладание в зоне проведения специальной военной операции, российские военнослужащие демонстрируют высокий профессионализм и слаженность действий, продвигаясь вглубь территории противника.
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Даниил Тюкавкин – рядовой, пулеметчик
Действуя в составе группы российских военнослужащих, в ходе боя осуществлял прикрытие подразделения огнем из пулемета. Противник, используя численное превосходство, предпринимал попытки окружения российских военнослужащих. Командир принял решение вывести подразделение на более выгодную позицию.