Отвести внимание: бывший премьер Украины объяснил, зачем Вашингтон разыграл карту «вторжения»

В настоящее время у Вашингтона стоит задача: отвлечь от внутренних проблем США и переключить на внешние. Такое мнение выразил бывший премьер-министр Украины (2010-2014 годы) Николай Азаров в эфире программы «Между тем» с Наталией Метлиной на телеканале «Звезда».

«Бесконечные встречи, бесконечные поездки. Болтовня о том, о сем… Ведь это же парадокс, что Байден на последней пресс-конференции из двух часов полтора часа рассуждал о России и Украине», - заметил он.

Экс-премьер заявил, что в случае, если бы не было этого конфликта, американцы придумали бы что-то другое. При этом обсуждения, касающиеся якобы существующей «российской угрозы», он посчитал вовсе не достойными внимания.

«Все эти глупейшие рассуждения о степени "вторжения "… слушать это для политика просто нелепо», - высказался эксперт.

В контексте обсуждения внутриукраинского вопроса Азаров отметил, что по-настоящему правильным и полным решением ситуации стало бы введение в стране федеративного режима. Таким образом специалист ответил на просьбу прокомментировать версию, согласно которой госсекретарь США Энтони Блинкен во время визита в Киев должен был выполнять скрытую миссию - предложить компромиссное решение для проблемы Донбасса, предполагающее автономию последнего.

По версии бывшего украинского премьера, строительство федеративного государства в стране даст шанс получить влияние регионам, в которых представлено в основном русскоязычное население. А именно, это станет хорошей возможностью для юго-востока.

«Сейчас он вообще бесправен. Это абсолютно бесправный регион, откуда выкачиваются ресурсы - поддерживается Западная Украина, поскольку она абсолютно дотационная. Это дискриминационный регион, который деградирует», - обозначил эксперт, назвав федеративное устройство более справедливым для Украины.

Николай Азаров также высказал свое мнение относительно активности Блинкена, успевшего накануне встретиться с канцлером ФРГ Олафом Шольцом, а также министрами иностранных дел трех стран: Германии, Франции и Великобритании. Он отметил, что тематика, волнующая США и партнеров сейчас, вряд ли сосредоточена вокруг Украины.

«У меня нет такой уверенности, что Блинкена очень заботит украинский вопрос… Нет такой уверенности и насчет Шольца, который вообще впервые в жизни столкнулся с проблемой Украины, никогда ей до этого не занимался», - заметил специалист.

Бывший премьер Украины посчитал, что в действительности представители названных государств сейчас ведут обсуждение потенциальных санкций. Он также заявил, что глубоко убежден в отсутствии у европейцев в настоящий момент, посреди зимы, поддержки идеи об их введении.