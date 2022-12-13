В МО РФ раскрыли результаты огня по украинским боевикам на четырех направлениях

Вооруженные формирования Украины понесли серьезные потери в живой силе и военной технике, сообщили в Минобороны.

© Видео: Минобороны России © Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков в ежедневной сводке о проведении специальной военной операции рассказал о действиях российских военных на четырех направлениях - Купянском, Краснолиманском, Донецком и Южно-Донецком.

Так, на Купянском направлении российские артиллеристы нанесли удары по местам скопления и позициям вооруженных формирований Украины (ВФУ). Противник понес потери в живой силе и военной технике. Уничтожено более 40 украинских боевиков, две боевые бронированные машины и четыре автомобиля.

На Краснолиманском направлении пресечены контратаки трех штурмовых групп противника в Донецкой Народной Республике. Как утверждает представитель российского оборонного ведомства, безвозвратные и санитарные потери неприятеля превысили 50 человек.

Конашенков рассказал о продолжении наступления ВС РФ на Донецком направлении. Там, по его словам, за сутки отражены три контратаки противника. Потери неприятеля в личном составе превысили 30 человек.

На Южно-Донецком направлении попытки выдвижения мотопехотной группы противника для контратаки в направлении Павловки не увенчались успехом. Потери ВФУ составили до 50 украинских боевиков убитыми и ранеными.

Также в сводке о проведении спецоперации говорится об уничтожении вражеской батареи РСЗО под Красным Лиманом.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов